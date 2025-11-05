Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 46,400 milliards de FCFA de bons et obligations du trésor sur le marché financier de l'UEMOA

5 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

En vue de financer son budget, l'Etat Côte d'Ivoire a levé le mardi 4 novembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 46,400 milliards de FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 56 jours, 3 ans, 5 ans et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication était de 50 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 58,408 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 116,82%.

Le montant des soumissions retenu est de 46,400 milliards de FCFA et celui rejeté à 12,008 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 79,44%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,60% pour les bons de 75,54% pour les bons, 7% pour les obligations de 3 ans, 7,29% pour celles de 5 ans et 7,34% pour celles de 7 ans.

L'émetteur s'est engagé à payer les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 30 décembre 2025. Quant au paiement des intérêts, il se fera d'avance et précompté sur sa valeur nominale de ces bons.

De même, il s'engage à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 octobre 2028 pour celles de 3 ans, 29 octobre 2030 pour celles de 5 ans et au 29 octobre 2032 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts s'effectuera annuellement au taux de 5,35% pour les obligations de 3 ans, 5,60% pour celles de 5 ans et 5,85% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.

