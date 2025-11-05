Afrique: Organisation des producteurs de pétrole africains - L'Algérie ravit le Secrétariat général

A l'issue des travaux de la 48e session ministérielle de l'Appo, les ministres ont porté leur choix sur l'algérien Farid Ghezali de la Sonatrach, première entreprise pétrolière et gazière algérienne et du continent africain.

Elle fut créée le 31 décembre 1963 et est aujourd'hui un acteur majeur de l'industrie pétrolière africaine.

Au cours des travaux préparatoires des experts, deux candidats avaient été retenus.

Il s'agit de l'algérien Farid Ghezali et de l'Ivoirien Bakary Traoré. Ce dernier avait les faveurs des pronostics pour avoir remporté 86% des voix lors des travaux technique contre 84% pour l'Algérien.

Il bénéficiait aussi du soutien de la Côte d'Ivoire à travers le chef de la délégation, le ministre Sangafowa-Coulibaly.

« Il se trouve qu'un de nos compatriotes qui était chef de cabinet du secrétaire général sortant a postulé et nous pensons qu'il a des chances et nous sommes venus pour appuyer aussi sa candidature ».

Une nomination qui confirme le leadership de l'Algérie dans le secteur des hydrocarbures en Afrique.

« On est très content de voir la Côte d'Ivoire prendre vraiment un grand pas pour le contenu local. La Côte d'Ivoire, c'est de la compétence, c'est de la vraie compétence. L'Algérie et la Côte d'Ivoire ont une solide relation. Donc il faut la traduire dans les faits concrets. Avec mon ami et frère, le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly Excellence Gholibali. On a décidé ensemble de mettre les jalons d'une coopération fructueuse entre les deux parties et surtout dans le domaine des hydrocarbures. L'Algérie a de l'avance par rapport à l'exploitation, l'exploration, toute la chaîne de valeur jusqu'à la commercialisation. 80% du domaine minier algérien est géré par la société Sonatrach, par nos propres moyens. C'est ce qu'on veut voir, en République du Congo, la société SNPC qui doit aussi prendre tout, devenir un grand opérateur dans l'Afrique. On aimerait voir aussi la Côte d'Ivoire, à travers la société des hydrocarbures, émerger et être un grand opérateur dans le domaine des hydrocarbures. L'Algérie est là pour donner toute son expérience, toute son expérience vers nos pays frères et d'émerger ensemble et de progresser ensemble », a déclaré le ministre d'Etat, ministre de l'Energie et des mines Mohamed Arkab de l'Algérie, lors de son passage au stand de la Côte d'Ivoire animé par la direction du Contenu local.