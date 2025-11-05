Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - A Dabou, Adjé Metch Silas un 'modèle d'engagement' qui inspire la base du Rhdp

À l'approche des élections législatives, prévues pour décembre 2025, les hommages se multiplient à l'endroit de certaines figures politiques locales dont l'action continue d'inspirer. À Dabou, les secrétaires de section du parti EPG ont tenu à saluer le parcours et l'engagement de M. Adjé Metch, ancien député suppléant de 2016 à 2020 et actuel membre du gouvernement ivoirien.

Dans une déclaration rendue publique le 27 décembre 2020, les responsables de la section du Rassemblement des houphouetiste pour la démocratie et la paix ((Rhdp)-Dabou ont rappelé les « actes inédits » posés par M. Adjé Metch au service de sa communauté et de la Nation. Selon eux, son passage à l'Assemblée nationale comme son rôle au sein du gouvernement ont marqué les esprits par leur rigueur, leur efficacité et leur proximité avec les populations.

Les secrétaires de section affirment que l'exemple d' Adjé Metch Silas a profondément influencé leur manière d'aborder leurs missions quotidiennes, en mettant l'accent sur la responsabilité, la loyauté et le sens du devoir. « Son engagement constant pour le développement local et la cohésion sociale demeure une source d'inspiration », ont-ils indiqué.

À travers ce témoignage, la section d'Ira souhaite non seulement rendre hommage à un homme politique engagé, mais aussi inviter les acteurs locaux à poursuivre cette dynamique d'exemplarité et de service public. Une manière pour eux de rappeler que la politique, au-delà des ambitions personnelles, doit avant tout demeurer un instrument au service du progrès collectif.