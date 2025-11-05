Madagascar: Herinirina Stéphan Mohamed - « La décentralisation des services de l'EDBM reste limitée »

L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), antenne de Toliara, rencontre quelques limites qui ralentissent l'accomplissement optimal de sa mission de promotion et de facilitation des investissements.

« L'antenne régionale à Toliara facilite la création et la formalisation d'entreprises. En 2024, soixante et une entreprises ont été créées dans la région Atsimo Andrefana et, cette année, nous pouvons atteindre soixante-dix entreprises. Mais nous pouvons faire mieux afin de booster l'économie régionale », explique Herinirina Stéphan Mohamed, responsable de l'antenne de l'EDBM à Toliara.

L'établissement, qui a le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) appuie les nouvelles entreprises dans la délivrance de la carte statistique, de la carte fiscale et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS). « L'EDBM a développé un logiciel dénommé « Orinasa », permettant aux opérateurs d'accomplir l'ensemble des formalités en ligne, sur une seule interface et en toute sécurité. La création d'entreprises aboutit normalement sous un délai de trois jours. Mais cela n'est valable que pour Antananarivo et Tolagnaro », précise-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'antenne de Toliara, l'effectivité du logiciel « Orinasa » nécessite la mise en place d'un ensemble de matériels tels qu'un serveur de très haute performance et quelques accessoires.

Mieux

À ses débuts à Toliara, l'antenne avait pour objectif de servir de guichet unique qui permet aux entreprises de retrouver, en un seul lieu, tous les services impliqués dans la création et la facilitation des investissements. « Un seul service est présent au sein de l'antenne pour le moment : celui des impôts, qui vérifie les données saisies, le NIF, le calcul des acomptes à payer, l'enregistrement des actes et la délivrance de la carte fiscale », ajoute-t-il.

Herinirina Stéphan M. est donc obligé d'emmener les dossiers au tribunal de commerce de Toliara et à la branche locale de l'Instat, par exemple pour le RCS et la carte statistique. La création d'entreprises nécessite ainsi quelques jours et non trois, comme annoncé pour Antananarivo.

L'antenne de l'EDBM à Toliara pourrait normalement appuyer la délivrance de visas pour les investisseurs étrangers. « La décentralisation est encore limitée. Les opérateurs étrangers, dont les activités sont localisées à Toliara, sont contraints d'aller à Antananarivo pour les photos et les empreintes et de payer 300 euros pour leur visa. Voyez un peu les surcoûts que cela entraîne », fait-il remarquer.

Vingt pour cent des entreprises créées travaillent dans la prestation de services, 13 % dans l'import-export de grains secs, notamment à destination de la Chine et de l'Inde. L'activité minière représente 11 % des entreprises créées en 2024 et 12 % s'orientent vers le commerce.

« Je sollicite les opérateurs régionaux et nationaux, et non seulement les étrangers, à investir car le marché est encore vaste. Je rappelle également que l'EDBM a pour rôle d'améliorer le climat des affaires en participant au dialogue public-privé », conclut Herinirina Stéphan Mohamed, responsable de l'EDBM antenne de Toliara.