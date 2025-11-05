Afrique: Gestion des déchets - Djibouti s'inspire du modèle togolais

5 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Une délégation conjointe de l'Agence djiboutienne de développement social (ADDS) et de l'Office de la voirie de Djibouti (OVD) séjourne à Lomé dans le cadre d'une mission d'immersion sur la gestion des déchets solides urbains.

La délégation séjournera dans le pays jusqu'au 17 novembre pour étudier le système togolais de gestion intégrée des déchets dans le Grand Lomé.

Au coeur de l'attention des visiteurs figure notamment le Centre d'enfouissement technique (CET) d'Aképé, projet emblématique né d'un partenariat entre le Togo et la France via l'Agence française de développement (AFD).

Le CET s'est imposé comme une référence régionale grâce à son processus complet de collecte, traitement, traçabilité et enfouissement des déchets. Il peut accueillir jusqu'à 300 000 tonnes de déchets par an, avec environ 70 camions qui y déversent leurs chargements quotidiennement.

Pour Zouréhatou Kassah-Traoré, gouverneure du District autonome du Grand Lomé (DAGL), ce modèle témoigne de l'engagement du Togo en faveur d'une gestion durable, efficace et écologiquement responsable des déchets urbains, et suscite aujourd'hui l'intérêt croissant d'autres capitales africaines.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.