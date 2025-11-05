Togo: Lutte contre les infractions forestières

Dans son édition de mercredi, le journal Waraa rapporte que le ministre de l'Environnement, des Ressources forestières, de la Protection de la nature, de la Côte et du Changement climatique, Dodzi Komla Kokoroko, a décidé de durcir le ton face à la recrudescence des infractions forestières observées ces derniers mois sur le territoire togolais.

Selon le journal, le ministre a rappelé à l'ordre les responsables régionaux, préfectoraux ainsi que les chefs de brigade, en leur rappelant leurs responsabilités en matière de contrôle, de répression et de stricte application du code forestier.

Ce rappel à la rigueur intervient dans un contexte de multiplication des coupes illégales, de trafic de bois, et de non-respect des zones protégées, des pratiques qui mettent en péril les efforts de conservation et de lutte contre le changement climatique engagés par les autorités.

Le message est clair : la complaisance ne sera plus tolérée, et les manquements seront sanctionnés. Cette fermeté s'inscrit dans la volonté du ministère de renforcer la gouvernance environnementale, et de préserver un patrimoine forestier de plus en plus menacé.