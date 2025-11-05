Congo-Kinshasa: L'opposant Jean-Marc Kabund appelle Félix Tshisekedi à «un dialogue inclusif»

En République démocratique du Congo (RDC), c'est un nouvel appel au dialogue qu'a lancé l'opposant Jean-Marc Kabund. Cet ancien proche du président Félix Tshisekedi, qui a été libéré en février dernier après plus de deux années passées à Makala, la prison de Kinshasa, a tenu une conférence de presse mardi 4 novembre 2025. Selon lui, « la RDC traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire ». « Le pays s'enfonce dans une dérive politique, morale, économique et institutionnelle sans précédent », estime-t-il. Il appelle aussi à un dialogue inclusif.

Jean-Marc Kabund demande donc au président une nouvelle fois à un dialogue inclusif avec « l'ensemble des forces vives et des acteurs armés » avant de lancer des actions pacifiques sur le terrain.

« On ne met pas fin à une guerre en se contentant de condamner. On ne restaure pas la paix en multipliant les voyages et les promesses sur des podiums. C'est pourquoi, face à l'option militaire mal pensée et mal exécutée et à une diplomatie de façade, nous proposons le dialogue inclusif comme solution à la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue notre pays. »

« Le dialogue national inclusif n'est pas une option, mais un impératif catégorique, appuie l'opposant. Compte tenu de cela, nous ne considérons pas le refus obstiné de monsieur Tshisekedi Félix comme un acte de patriotisme. Mais par contre, c'est une erreur grave qui caractérise une stratégie cynique consistant à conserver le pouvoir au-delà de son second et dernier mandat, par un glissement à défaut d'un troisième mandat. »

« C'est ainsi que nous demandons à Monsieur Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue si cela n'est pas fait dans un bref délai. Nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue, avant qu'il ne soit trop tard. »