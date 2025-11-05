Afrique: Coupe du monde U17 - Les Lionceaux effectuent leur deuxième sortie face au Costa Rica, jeudi

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans effectue jeudi sa deuxième sortie au Mondial de la catégorie, en affrontant celle du Costa Rica, pour le compte de la deuxième journée de cette compétition.

Le Mondial des moins de 17 ans se déroule au complexe de l'Aspire Zone, situé à Al Rayyan, à environ neuf kilomètres du centre de Doha, la capitale du Qatar.

Après avoir été contraints au nul (0-0 par la Croatie, lundi, les Lionceaux vont tenter de signer leur première victoire dans cette édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans.

Les protégés de l'entraîneur Pape Ibrahima Faye (PIF), dominateurs lors de leur première sortie, doivent faire plus que la bonne impression qu'ils avaient laissée face à l'équipe de la Croatie.

Les attaquants sénégalais, en particulier, doivent faire plus de réalisme en concrétisant leurs occasions.

Le Costa Rica revient d'un match nul (1-1) devant les Emirats arabes unis (EAU), après avoir évolué en infériorité numérique une bonne partie de la rencontre.

La Coupe du monde des moins de 17 ans, élargie pour la première fois à 48 pays, a démarré ce lundi au Qatar, où elle va se poursuivre jusqu'au 27 novembre prochain.

Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.

L'Allemagne est la championne du monde en titre.

Le Nigeria est la nation la plus titrée dans cette compétition avec cinq trophées remportés.