Afrique: Coupe du monde U17 - Les Lionceaux effectuent leur deuxième sortie face au Costa Rica, jeudi

5 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans effectue jeudi sa deuxième sortie au Mondial de la catégorie, en affrontant celle du Costa Rica, pour le compte de la deuxième journée de cette compétition.

Le Mondial des moins de 17 ans se déroule au complexe de l'Aspire Zone, situé à Al Rayyan, à environ neuf kilomètres du centre de Doha, la capitale du Qatar.

Après avoir été contraints au nul (0-0 par la Croatie, lundi, les Lionceaux vont tenter de signer leur première victoire dans cette édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans.

Les protégés de l'entraîneur Pape Ibrahima Faye (PIF), dominateurs lors de leur première sortie, doivent faire plus que la bonne impression qu'ils avaient laissée face à l'équipe de la Croatie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les attaquants sénégalais, en particulier, doivent faire plus de réalisme en concrétisant leurs occasions.

Le Costa Rica revient d'un match nul (1-1) devant les Emirats arabes unis (EAU), après avoir évolué en infériorité numérique une bonne partie de la rencontre.

La Coupe du monde des moins de 17 ans, élargie pour la première fois à 48 pays, a démarré ce lundi au Qatar, où elle va se poursuivre jusqu'au 27 novembre prochain.

Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.

L'Allemagne est la championne du monde en titre.

Le Nigeria est la nation la plus titrée dans cette compétition avec cinq trophées remportés.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.