Sénégal: Recherche des capitaux - Une délégation de cent investisseurs étrangers en immersion à Dakar

Dakar — Cent investisseurs venus de vingt-cinq pays à travers le monde, ont entamé, mardi à Dakar, une immersion pour apporter leur concours aux entrepreneurs sénégalais en matière de recherche de capitaux, a-t-on appris de source officielle.

Cette initiative, prévue pour se poursuivre jusqu'au 8 novembre prochain, s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'Agence pour la Promotion des investissements et des grands travaux (APIX) et l'institut de capital-risque "Dream VC".

Après Zanzibar (Tanzanie) en 2022, le Maroc et la Tunisie en 2023 et 2024, le Sénégal a été choisi cette année pour cette immersion, à laquelle participent des profils variés venus d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Asie.

Ils comptent pour 50% d'investisseurs, 20% de constructeurs et exploitants, 15% de soutien et conseil de l'écosystème et 15% du secteur public, médias et éducation.

"Investir au Sénégal, c'est investir dans l'avenir d'une Afrique en mouvement, portée par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et un marché de plus d'un milliard de consommateurs", a déclaré la directrice en charge du marketing, du commercial et de la communication à l'APIX, Ndèye Alioune Ndiaye.

S'exprimant au nom du directeur général de l'APIX, elle a rappelé que le Sénégal s'est engagé dans une "transformation structurelle profonde", notamment en mettant en place un "nouveau code des investissements plus incitatif et simplifié".

Le pays s'est également engagé dans la digitalisation des procédures via le guichet unique de l'APIX et la mise en place des zones économiques spéciales modernes, a-t-elle indiqué.

La directrice marketing de l'APIX a émis le souhait de voir cette rencontre "servir de tremplin", non seulement pour la "création de partenariats stratégiques entre investisseurs et startups locales", mais aussi pour "l'émergence de fonds panafricains ancrés à Dakar".

"Nous espérons que cette journée servira de tremplin pour le développement de programmes conjoints de formation, d'incubation et de mentorat", a-t-elle poursuivi.

"Étant donné notre présence au Sénégal, nous disposons d'exemples et de moyens très intéressants pour contribuer et collaborer avec différents acteurs du pays", a de son côté indiqué la co-CEO de "Dream VC", Cindy Ai.

Mme Ai a également souligné l'ambition de sa structure de contribuer à la formation de futurs "business angels" (investisseurs providentiels pour jeunes entreprises) qui investiront dans des startups locales à "fort potentiel de croissance et d'impact".

"Enfin, nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreuses organisations, y compris les gouvernements et d'autres partenaires, pour concevoir et mettre en oeuvre des fonds, afin de développer une architecture de financement à long terme, plus performante dans tout le pays", a-t-elle ajouté.

"Dream VC" est un institut de capital-risque fondé pour non seulement "former et autonomiser" les investisseurs africains, mais aussi pour les "connecter".