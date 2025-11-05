Burkina Faso: Retour aux sources - Les Afrodescendants à la Cour royale du Mogho Naaba

4 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Une forte délégation des Afrodescendants a rendu visite au Mogho Naaba Baongo, dans la matinée de ce mardi 4 novembre 2025.

Présents au Burkina dans le cadre d'une initiative de retour aux racines africaines, les Afrodescendants sont allés honorer le chef des Mossé et manifester leur attachement aux cultures et traditions burkinabè. Au cours des échanges avec Sa Majesté le Mogho Naaba et l'ensemble des notables du palais royal, la délégation des Afrodescendants a rappelé les motivations de leur séjour au Burkina. Les Afrodescendants ont réaffirmé être guidés par le leadership du Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et par leur désir de renouer avec leurs racines et les cultures africaines.

La délégation a demandé les bénédictions de sa Majesté et l'a sollicité d'accepter et de faciliter l'intégration des frères et soeurs de la diaspora qui souhaitent s'établir définitivement au Burkina Faso. Cette visite au palais royal a été une véritable immersion historique et culturelle pour les Afrodescendants qui leur a permis de connaitre les coutumes et les traditions des Mossé. Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo a exprimé sa joie de recevoir les Afrodescendants et a loué leur initiative qui selon lui, est un projet noble. «

L'acte de retour aux sources augure l'espoir d'une Afrique réconciliée », a déclaré le roi des Mossé. Sa Majesté s'est engagé à faciliter l'intégration de Afrodescendants et de la diaspora africaine et les a invités a participé pleinement au développement du Burkina Faso.

DCRP/MAECR-BE

