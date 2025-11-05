Burkina Faso: Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat - Des cadres à l'école de la CIL

La Commission de l'informatique et des libertés (CIL) a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation à la protection des données à caractère personnel pour les cadres supérieurs du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, mardi 4 novembre 2025, à Ouagadougou.

A l'heure du numérique où les données foisonnent, il s'avère nécessaire de protéger la vie privée des citoyens et de préserver la confiance entre l'administration et les usagers. C'est fort de cette réalité que la Commission de l'informatique et des libertés (CIL) a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation à la protection des données à caractère personnel pour les cadres supérieurs du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, mardi 4 novembre 2025, à Ouagadougou.

Ainsi, les participants ont bénéficié d'une communication sur le cadre juridique de la protection de données à caractère personnel au Burkina Faso et sur les bonnes pratiques à l'utilisation responsable des plateformes numériques.

La cérémonie a été présidée par le commissaire à la CIL, Halidou Rouamba. Pour lui, la CIL est engagée dans une dynamique de formation, de sensibilisation à la protection des données à caractère personnel. Cela, pour accompagner le gouvernement dans sa politique de digitalisation des procédures administratives afin de rapprocher l'usager de l'administration. « Quand on parle de digitalisation, c'est la récolte des informations à caractère personnel.

C'est pourquoi, il faut être capable dans la première finalité d'identifier la personne qu'on veut servir et s'assurer également que ses données sont protégées », a-t-il ajouté. En outre, M. Rouamba a confié que la CIL veut accompagner le ministère en charge de l'urbanisme dans ses grands chantiers de digitalisation pour faciliter l'accès à ses services, concernant notamment le logement et l'habitat. Halidou Rouamba a également laissé entendre que la CIL aide à renforcer la protection des données à caractère personnel à propos, telles que les informations financières de l'ensemble des citoyens du Burkina Faso.

« Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat dispose de certaines plateformes pour la récolte des passifs, la gestion des promoteurs immobiliers, etc. Toutes ces plateformes gèrent une grande quantité d'informations à caractère personnel qui sont récoltées et qui sont manipulées. Ainsi, ces données doivent être traitées selon la loi d'où la présente formation », a-t-il expliqué.

Quant au secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Delwendé Maxime Tiendrébeogo, il a salué l'initiative de la CIL qui, à ses dires, est très importante compte tenu aujourd'hui de l'objectif de transparence et d'efficacité qui sont recherchés par le gouvernement.

« Nous tenons à digitaliser, dématérialiser beaucoup de données que nous manipulons. Ces données revêtent une importance capitale sur la gestion de la sécurité et la protection de la vie privée », a-t-il déclaré. A l'entendre, la sensibilisation de la Commission de l'informatique et des libertés va contribuer à donner des rudiments aux différents acteurs qui animent la vie du département en charge de l'urbanisme.