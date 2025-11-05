Burkina Faso: Paysage médiatique - « Le réveil de l'Afrique » se déploie sur la toile

Le directeur général de la Communication et des médias, Yirmalè Fréderic Somé, a présidé la cérémonie officielle d'inauguration du journal en ligne « Le réveil de l'Afrique », samedi 1er novembre 2025 à Ouagadougou.

Reconnu par le Conseil supérieur de la communication (CSC) en septembre 2025, le nouveau média en ligne, « Le réveil de l'Afrique » a ouvert officiellement ses portes, samedi 1er novembre 2025 à Ouagadougou. Situé au quartier Tanghin de Ouagadougou,

« Le réveil de l'Afrique » est né, selon sa directrice de publication Florence Nikièma, de la volonté de professionnels du paysage médiatique et de patriotes désireux de marquer d'une pierre blanche, la révolution des consciences des africains et l'éveil de la jeunesse africaine.

Elle a soutenu que la ligne éditoriale du média est de donner l'information juste et vraie, produire des analyses percutantes avec des personnalités inspirantes et susciter l'éveil des consciences des jeunes africains. Mme Nikièma a relevé que « Le réveil d'Afrique » dispose de trois rubriques. « Il s'agit de l'Edito qui permettra de faire une critique constructive sur le réveil de l'Afrique, de la rubrique « Succes stories » pour donner la parole à des personnalités africaines inspirantes sur des témoignages et analyses et de « African identities » pour mettre en exergue toute la richesse culturelle de l'Afrique », a-t-elle précisé.

Pour Florence Nikièma, il est temps que l'Afrique se raconte par elle-même, pour elle-même et pour le monde afin d'éviter le grand mépris des valets locaux.

« Notre choix de l'information en ligne n'est pas un hasard. Car, le numérique est l'outil de l'inclusion, de la rapidité et de l'accessibilité », a-t-elle confié.

Le directeur général de la Communication et des Médias (DGCM), Yirmalè Fréderic Somé, au nom du ministre chargé de la Communication, a souligné que l'ouverture du média en ligne est un atout au regard de la dynamique enclenchée par le gouvernement pour une information juste et vraie. Il s'est réjoui du nom interpellateur porté par le média. « J'adresse à l'équipe du réveil de l'Afrique, un appel à l'excellence professionnelle et à l'indépendance éditoriale. Votre succès ne se mesurera pas au nombre de clics, mais à la qualité, la véracité et la pertinence de l'information que vous délivrerez », a-t-il déclaré. M. Somé a assuré de la disponibilité du ministère de tutelle à accompagner « Le réveil de l'Afrique ».