Le groupe savane médias a organisé, du 29 octobre au 2 novembre 2025 à Ouagadougou, une foire pour célébrer les 26 ans d'existence de radio Savane FM et les 7 ans de sa télévision.

La radio Savane FM a 26 ans d'existence et Savane TV 7 ans. Pour commémorer ces deux dates, le groupe savane médias a organisé une foire du 29 octobre au 2 novembre 2025 à Ouagadougou. Plusieurs activités étaient au programme. Il s'agit, entre autres, de la foire d'exposition de « la case du chef », de la parenté à plaisanterie, d'un défilé de mode des tenues des chefferies coutumières, d'une compétition de bras de fer sportif et d'un podium artistique. La cérémonie d'ouverture de la foire a eu lieu, le mercredi 29 octobre. Elle a été ponctuée par des prestations d'artistes, un sketch théâtral et la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi le lancement officiel des festivités.

A l'occasion, le Président du conseil d'administration (PCA) du groupe savane médias, El hadj Boubakar Zida dit Sidnaaba a indiqué que 26 ans pour un média est un signe de maturité. Pour lui, cet âge est donc une invite au groupe à travailler de manière professionnelle et éviter ce qui pourrait engendrer des ennuis dans la société.

Pour lui, si Savane médias a pu exister jusqu'à ce jour, c'est grâce à son savoir-faire et au soutien des auditeurs et téléspectateurs qui lui sont restés fidèles. Il a relevé qu'il ne s'agit pas d'un anniversaire mais plutôt d'une commémoration au regard de la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso.

Sidnaaba a aussi traduit sa reconnaissance aux parrains de l'activité. Le président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel, Bassolma Bazié, co-parrain, a loué les efforts du groupe Savane médias. Il a indiqué qu'El hadj Boubakar Zida dit Sida Naaba, à travers son charisme et son engagement, a su faire de Savane médias, un lieu où les informations sont données en langues nationales et une tribune d'expression pour les couches non-alphabétisées. « Enraciné dans les réalités locales, Savane médias a mis en valeur la cohésion sociale et le partage des valeurs culturelles qui représentent notre identité », a-t-il confié.