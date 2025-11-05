Burkina Faso: Littérature - Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo présente « Sous l'étoile du Sahel »

4 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Valentin Kabone (Collaborateur)

L'officier de police judiciaire à la Gendarmerie nationale du Burkina Faso, Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo alias Owar, a présenté son premier recueil poétique intitulé « Sous l'étoile du Sahel », lundi 3 novembre 2025, à Ouagadougou.

L'officier de police judiciaire à la Gendarmerie nationale du Burkina Faso, Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo, a dédicacé son premier livre intitulé

« Sous l'étoile du Sahel » dans la soirée du 3 novembre 2025. Il s'agit d'un recueil de 16 poèmes subdivisé en trois grands groupes. Selon l'auteur, l'oeuvre relate les cicatrices et les espérances d'un peuple debout face à l'adversité entre douleur et lumière. « Les mots chantent la résilience, murmurent les silences du courage et célèbrent la beauté de l'âme humaine lorsque tout semble perdu », a-t-il précisé.

Pour lui, « Sous l'étoile du Sahel » n'est pas seulement un recueil de poèmes, mais un cri apaisé, un témoignage d'espérance et une invitation à croire encore en l'homme, même lorsque le ciel s'assombrit. C'est aussi une voix qui élève le silence des héros et éclaire l'horizon d'un peuple.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'officier de police judiciaire à la gendarmerie a expliqué que la première partie qui contient 5 poèmes est constitué de textes qui évoquent le titre de l'oeuvre, la seconde partie, avec 3 poèmes, traite de la résilience des Burkinabè. Quant à la dernière partie, elle renferme 8 poèmes qui donnent l'espoir d'une victoire des unités combattantes.

M. Ouédraogo a indiqué que les poèmes rendent hommage aux héros anonymes, aux orphelins du terrorisme et célèbrent les victoires des unités combattantes. Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo a révélé que le recueil est disponible dans les librairies au cout unitaire de 3000 F CFA.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.