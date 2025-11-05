Burkina Faso: ISTIC - La « Promotion Yacouba Traoré » prête à l'emploi

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et tu Tourisme, Pingwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la sortie de la 37e promotion des stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, mardi 4 novembre 2025, à Ouagadougou. Fort de 92 stagiaires, elle a pris pour nom « Promotion Yacouba Traoré ».

92 stagiaires dont 30 de cycle A et 62 de cycle B sont en fin de formation à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC). Ils ont effectué leur sortie, ce mardi 4 novembre 2025 à Ouagadougou, sous le nom de baptême « Promotion Yacouba Traoré » en hommage à l'un de leurs encadreurs disparus au cours de leur formation.

Ces stagiaires, formés en 21 mois pour certain (cycle B) et 24 mois pour d'autres (Cycle A), en recevant leur parchemin, se sont engagés à oeuvrer pour la promotion de la paix et la cohésion sociale à travers des productions responsables. Comme l'a dit le délégué de promotion, Rufin Paré, les connaissances acquises leur permettront de développer des compétences qui leur serviront dans leur carrière professionnelle. Aux parrains, il a traduit sa reconnaissance pour les conseils précieux.

« Leur exemplarité dans leurs domaines respectifs et leur posture d'Hommes de conviction sont importants pour façonner les futurs Hommes de médias et de la communication », foi de M. Paré. Et à la directrice générale de l'ISTIC, Alizèta Ouoba, de reconnaitre sans crainte que les stagiaires, à l'issue de ces deux années de formation sont aujourd'hui prêts à servir la Nation.

Pour elle, la 37e promotion a su faire preuve de discipline, d'abnégation au travail, d'assiduité aux enseignements et de culture de résultats. Mme Ouoba leur a rappelé le devoir de contribuer à la construction d'un Burkina Faso plus résilient, en ne perdant jamais de vue l'importance du patriotisme et de la solidarité.

Quant au représentant des Parrains, Roland Achille Sow, président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, il a traduit sa gratitude pour le choix porté sur eux.

Une responsabilité vis-à-vis de la Nation

Il a pris l'engagement, au nom des co-parrains, d'être à tout moment disponible pour accompagner ses filleuls dans leur carrière. Le ministre de la Communication, de Culture, des Arts et du Tourisme Pingwendé Gilbert Ouédraogo, a salué le travail abattu par les enseignants et le personnel administratif de l'ISTIC. Il a invité les nouveaux journalistes et communicants à faire preuve de rigueur, d'indépendance et d'intégrité dans leurs futures fonctions.

« Le Burkina Faso compte sur vous pour répondre aux aspirations profondes des populations. Parmi ces attentes, figure l'information et la communication responsables dans un contexte de reconquête de notre territoire en proie à des attaques terroristes, à la solde de l'impérialisme », a-t-il adressé à la promotion. Il a appelé les diplômés de l'ISTIC à être des gardiens de la vérité, les protecteurs de l'éthique et les promoteurs de la vision de l'Etat et des aspirations du peuple burkinabè.