Burkina Faso: Marathon Houet de Sidwaya - 1 500 athlètes attendus, le 8 novembre prochain

Le comité d'organisation du « Marathon Houet de Sidwaya » a animé une conférence de presse, mardi 4 novembre 2025, à Bobo-Dioulasso. L'objectif était de faire le point des préparatifs de cette première édition, qui se tiendra samedi 8 novembre prochain. Entre 1 000 et 1 500 athlètes sont attendus à ce rendez-vous sportif dans la cité de Sya.

Les préparatifs de la première édition du « Marathon Houet de Sidwaya » vont bon train. C'est du moins l'information donnée par le comité d'organisation aux hommes et femmes de médias, mardi 4 novembre 2025, à Bobo-Dioulasso. En effet, le comité a animé un point de presse pour donner les grandes lignes de cet événement sportif qui va se dérouler, samedi 8 novembre prochain, dans la cité de Sya. Selon le représentant de la directrice

générale, Moussa Congo, par ailleurs directeur commercial et marketing des Editions Sidwaya, principal conférencier, la compétition se déroulera sur les artères de la capitale économique en circuit fermé de 21 kilomètres (km) pour l'élite nationale et 10 km pour l'élite régionale.

« Ce marathon, va offrir une opportunité de compétition aux jeunes et participer, à sa manière, à la formation de la relève sportive dans la région », a-t-il donné les raisons de la tenue du marathon. A en croire Moussa Congo, la ville de Bobo-Dioulasso a été choisie pour abriter cette activité afin de rapprocher le journal de ses lecteurs de la région du Guiriko. « Ce marathon est bien plus qu'une course.

Plus de 600 inscrits enregistrés déjà

C'est l'expression de la cohésion et de la résilience d'un peuple, d'une Nation avec laquelle Sidwaya partage le quotidien depuis des décennies », a-t-il ajouté. Selon ces dires, cette première édition se tiendra sur le thème : « Le sport, facteur de paix et de cohésion sociale ».

A quatre jours du top départ, plus de 600 athlètes se sont déjà inscrits sur 1 000 à 1 500 attendus, à en croire le Directeur technique national (DTN) de l'athlétisme, Missiri Théophile Sawadogo. La compétition, à ses dires, est réservée uniquement aux Burkinabè. « L'élite nationale (21 km) regroupe les athlètes au niveau national et l'élite régionale (10 km) regroupe les athlètes de la région du Guiriko.

Il s'agit de permettre aux athlètes Burkinabè de s'exprimer et de détecter les talents en vue de renforcer l'équipe nationale », a-t-il expliqué. Pour le directeur régional des Sports et des Loisirs du Guiriko, Seydou Kaboré, seuls les candidats de 16 ans et plus pourront participer à la catégorie élite nationale, tandis que pour l'élite régionale, la participation est ouverte aux athlètes âgés de 12 ans et plus, résidant dans la région du Guiriko. Plusieurs prix seront décernés, notamment aux 30 premiers de chaque catégorie, ainsi que des prix spéciaux et deux prix pour les meilleurs athlètes ressortissants de l'espace de l'Alliance du Sahel, résident à Bobo-Dioulasso.

Il faut noter que les inscriptions se poursuivent jusqu'à l'épuisement des 1 500 dossards prévus pour la compétition. Répondant aux questions des journalistes, le directeur commercial a indiqué que tout est pratiquement prêt pour le bon déroulement de la compétition. « En marge du marathon, il se tiendra une foire dénommée Village du Marathon du 7 au 9 novembre 2025 à la Maison de la culture Anselme-Titianma-Sanon, où seront exposés les produits des partenaires de l'événement », a-t-il ajouté.