Burkina Faso: Centre hospitalier universitaire Sourô-Sanou - Dramane Zina, nouveau Directeur général

Le nouveau Directeur général (DG) du Centre hospitalier universitaire Sourô-Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso, Dramane Zina, a pris fonction, lundi 3 novembre 2025. Il a été installé par le secrétaire général de la région du Guiriko, Abraham Somdo.

Après dix-huit mois passés à la tête de la direction générale du Centre hospitalier universitaire Sourô-Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso, Gustave Dabiré a passé la main à Dramane Zina. La cérémonie de passation de charges est intervenue, lundi 3 novembre 2025, à Bobo-Dioulasso, en présence des autorités administratives de la région, des acteurs de la santé et du personnel de l'hôpital. Administrateur des hôpitaux et des services de santé, 1re classe, 5e échelon, le nouveau directeur général du CHUSS, Dramane Zina, a été installé dans ses fonctions par le secrétaire général de la région du Guiriko, Abraham Somdo.

Nanti d'une vingtaine d'années d'expérience dans le système sanitaire, il a été nommé, jeudi 9 octobre 2025, en Conseil des ministres. Le nouveau directeur a remercié les plus hautes autorités du ministère en charge de la santé pour la confiance placée en lui à travers cette nomination. Conscient de l'ampleur des défis de l'hôpital, Dramane Zina a sollicité l'accompagnement de tout le personnel et des partenaires techniques pour réussir sa mission.

Selon lui, ces défis concernent notamment le renforcement de la gouvernance et de la redevabilité, l'amélioration de la gestion des ressources humaines, la maintenance et la modernisation des infrastructures et équipements, ainsi que la disponibilité des produits essentiels de santé. Pour lui, l'un des défis majeurs reste la préparation de la transition vers l'opérationnalisation du CHU de Pala.

« Pour ce faire, j'entends inscrire mon action dans une dynamique de collégialité, de dialogue apaisé et de transparence dans la gestion », a-t-il déclaré. Il a également rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail accompli durant son passage à la tête de l'hôpital. Quant au DG sorti, Gustave Dabiré, il s'est dit satisfait de son bilan à la tête du CHUSS. Il a invité ses désormais ex-collaborateurs à accompagner sans réserve son successeur pour le rayonnement de l'hôpital.