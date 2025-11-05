Afrique: Skims confie sa division Beauté à la Sénégalo-Américaine Diarrha N'Diaye-Mbaye

La Sénégalo-Américaine Diarrha N’Diaye-Mbaye, fondatrice de la marque de beauté Ami Colé, a été nommée vice-présidente exécutive de la division Beauté et Parfums de Skims, la marque mondiale de Kim Kardashian. Elle prendra officiellement ses fonctions le lundi 10 novembre 2025.

À ce poste, Diarrha N’Diaye-Mbaye dirigera le développement des produits et la stratégie de marque de Skims Beauty, nouvelle branche du groupe. Cette nomination marque une étape majeure pour la représentation du talent africain sur la scène internationale de la beauté.

Fondée en 2018, Skims s’est imposée comme une référence mondiale du bodywear et des vêtements gainants. L’entreprise franchit désormais une nouvelle étape en entrant dans l’univers de la beauté, avec N’Diaye-Mbaye à la tête de la vision créative.

Avant de fonder Ami Colé en 2021, Diarrha N’Diaye-Mbaye a travaillé au sein de L’Oréal, puis chez Glossier, marque emblématique de la « clean beauty » digitalisée, avant d’occuper un poste stratégique chez Pat McGrath Labs, référence du maquillage artistique. Ces expériences lui ont permis d’acquérir une solide expertise, à la croisée des grands groupes internationaux et des marques indépendantes innovantes.

Avec Ami Colé, elle a réussi à séduire toute une génération en quête d’une beauté authentique, inclusive et respectueuse des peaux mates et foncées longtemps ignorées par l’industrie cosmétique. La marque s’est distinguée en proposant des fonds de teint et des huiles à lèvres spécialement conçus pour les femmes noires et métisses, répondant ainsi à un besoin longtemps resté insatisfait sur le marché

Pour Skims, cette nomination s’inscrit dans une stratégie de diversification. En mars dernier, la société avait déjà racheté la majorité détenue par Kim Kardashian ainsi que les 20 % de parts du groupe Coty dans son ancienne marque SKKN by Kim.

La collaboration avec une créatrice d’origine sénégalaise constitue un tournant symbolique pour l’industrie cosmétique mondiale, faisant de Diarrha N’Diaye-Mbaye l’une des premières femmes noires à occuper un poste de cette envergure dans le secteur.