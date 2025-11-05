Sénégal: AG de l'AUF - Le recteur de l'Ucad, Alioune Badara Kandji, aux commandes de la francophonie universitaire

L'Agence universitaire de la Francophonie (Auf) s'est dotée d'un nouveau Conseil d'administration à l'issue de sa 19e Assemblée générale tenue ce mercredi à Dakar.

Alioune Badara Kandji, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a été élu président de l'AUF.

Ce Conseil d'administration, renouvelé pour la période 2025-2029, aura pour mission de définir les grandes orientations stratégiques de l'organisation, de renforcer la coopération universitaire francophone et de soutenir les établissements membres dans leurs projets d'innovation, de recherche et de gouvernance.