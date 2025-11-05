Sénégal: Tribunal de Dakar - Me Abdou Daff, le Président et les ventilateurs

5 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

Voilà un exemple d'humanité à suivre. Sensible à la situation des détenus en cette période de forte canicule, Me Abdou Daff s'est approché du président Amadou Diouf, par ailleurs président du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, qui siège à l'audience des flagrants délits, pour lui demander de « faire un geste ».

« Il fait très chaud dans la pièce où ils attendent avant d'être jugés », a soufflé l'avocat.

Le président lui a répondu, avec le ton décontracté qu'on lui connaît, qu'il mettait sur la table 10 000 F CFA pour la bonne cause et a proposé aux autres avocats de mettre la main à la poche. « Plus sérieusement », a-t-il ajouté, en invitant Me Daff à passer à son bureau pour qu'ils trouvent une solution.

Mais avant trente minutes, deux grands ventilateurs étaient déjà installés pour les détenus.

« C'est dans les petits gestes que l'on voit la grandeur d'une personne », dit-on.

