Ile Maurice: Révoqué, Richard Hein «pas au courant des raisons...»

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe, hier. Richard Hein, nommé en avril président à temps partiel de la Mauritius Society of Authors (MASA), a été révoqué de ses fonctions. La décision, confirmée par le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, met fin à un mandat qui, selon le ministère, était déjà marqué par de fortes tensions internes et des interrogations sur la gestion financière de l'institution.

Élu deux fois membre du conseil d'administration de la MASA - de 2011 à 2014 puis de 2018 à 2021 -, Richard Hein, ingénieur du son devenu producteur, avait été rappelé à la présidence en avril 2025. Mais dès les premières semaines, des divergences de gestion ont opposé le président et le directeur de la société, paralysant le fonctionnement normal de l'organisation chargée de collecter et redistribuer les droits d'auteur selon le ministère.

La nouvelle de la révocation de Richard Hein a d'abord circulé comme une rumeur hier matin, avant d'être confirmée en fin de journée. Certains membres du board affirment avoir reçu la communication officielle par courriel, tandis que le principal concerné soutenait ne pas avoir été informé officiellement de la décision ni au courant des raisons qui ont entraîné cette mesure.

Contacté, le ministre des Arts et de la culture a expliqué les raisons de cette révocation. «Cette décision, mûrement réfléchie, s'est imposée après une évaluation approfondie du fonctionnement de l'institution. Elle vise avant tout à rétablir une gouvernance saine, transparente et efficace, dans l'intérêt supérieur de nos artistes et de l'industrie musicale mauricienne.»

Mahen Gondeea évoque notamment une «relation conflictuelle persistante entre le Chairperson et le directeur», qui aurait freiné plusieurs décisions importantes. «J'ai convoqué personnellement deux réunions pour rétablir le dialogue, mais M. Hein n'a assisté à aucune d'elles. Lors de la dernière convocation, il se trouvait à l'étranger, sans en avoir informé le ministère», souligne-t-il, qualifiant ce comportement de «manquement grave aux principes de transparence».

Mahen Gondeea a par ailleurs annoncé avoir ordonné le lancement immédiat d'un forensic audit trail afin de faire la lumière sur la gestion des fonds collectés par la MASA et de garantir que les artistes reçoivent les revenus qui leur reviennent. «À ce jour, aucune démarche concrète n'a été entreprise par le board», précise-til, tout en affirmant que cette révocation n'a «rien de personnel». Le ministre a confirmé que des consultations sont déjà en cours pour désigner un nouveau président capable d'apporter à la MASA «un nouvel élan fondé sur la transparence, la collaboration et l'efficacité».