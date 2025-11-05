Ile Maurice: Le gouvernement travailliste retire sa motion après la pression des militants

Coup de théâtre à Westminster ! Selon des informations du Great British PAC, le gouvernement britannique a retiré de manière inattendue sa motion de renvoi en commission (committal motion) du Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill, suspendant ainsi le vote prévu hier soir à la Chambre des lords et plongeant le texte dans une véritable impasse procédurale.

Cette décision est intervenue quelques heures à peine après une intense campagne de lobbying menée par des membres de la communauté chagossienne regroupée au sein du British Indian Ocean Territory Citizens et leurs soutiens, qui avaient exhorté les lords à soutenir un amendement du conservateur, lord Callanan.

Celui-ci propose que le gouvernement soit tenu de mener une consultation publique d'au moins 30 jours auprès du peuple chagossien avant que le projet de loi ne soit examiné en comité. L'amendement exige également la publication d'un rapport résumant les réponses et les préoccupations exprimées, notamment sur les droits, la culture, les biens et le bien-être des Chagossiens.

Selon le Great British PAC, qui coordonne la campagne au nom de plusieurs demandeurs chagossiens, le retrait soudain du gouvernement représente une «victoire significative». Des militants tels que Misley Mandarin, Christopher Howarth, Dan Boucher, Robert Midgley et Caroline Smith ont travaillé toute la nuit pour contacter les membres de la Chambre des lords avant le vote prévu. Certains, dont Caroline Smith, envoyaient encore des messages aux lords à 4 heures du matin, dans l'espoir de rallier des soutiens à l'amendement Callanan.

Hier matin, le gouvernement a officiellement annoncé qu'il retirait la motion de renvoi en commission, rendant impossible le dépôt ou l'examen de l'amendement. Le projet de loi a néanmoins reçu sa deuxième lecture. En conséquence, la législation reste en suspens et aucun amendement ni examen ligne par ligne ne peut avoir lieu tant qu'une nouvelle motion ne soit pas déposée par le gouvernement. Un membre conservateur impliqué dans les discussions a confié au Great British PAC que les militants pouvaient pour l'instant «revendiquer une victoire», estimant que ce retrait traduit une crainte du gouvernement face au poids du soutien en faveur d'une consultation formelle.

En parallèle du débat parlementaire, le Great British PAC soutient également une action en justice menée par Misley Mandarin, qui conteste la manière dont le gouvernement britannique a pris ses décisions concernant le traité sur l'avenir des Chagos. Cette procédure vise à obtenir un judicial review des décisions gouvernementales, en particulier l'absence de consultation des Chagossiens. Une audience s'est tenue la semaine dernière devant la Haute cour de Londres et un juge devra décider dans les prochains jours si l'affaire pourra aller de l'avant vers un examen complet.

Le gouvernement britannique n'a pas encore officiellement commenté les raisons de ce retrait. Jusqu'ici, les ministres ont seulement indiqué que les discussions avec Maurice sont toujours en cours et que le Diego Garcia Bill est nécessaire pour honorer les engagements internationaux du Royaume-Uni.