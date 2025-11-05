Cameroun: Le score contesté du 12 octobre, indécence et fracture historique post-électorale

5 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
opinion Par Toto Jacques

L'issue de l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025 a plongé le pays dans une crise politique et éthique sans précédent. Le score officiel, qui crédite le président Paul Biya d'une victoire avec 53,66% des voix contre 35,19% pour son principal adversaire Issa Tchiroma Bakary, est immédiatement apparu comme la cristallisation d'une césure profonde et mémorable entre le système gouvernant et une majorité de citoyens.

Ce résultat, entouré d'accusations de trucages massifs et d'irrégularités criantes, est perçu par une frange significative de la population comme la sanction de plus de quatre décennies d'incompétence rédhibitoire, d'une jouissance arrogante du pouvoir et d'une jactance improductive.

L'analyse de confrères comme Valentin Siméon Zinga, publiée dans les jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, souligne avec force la gravité de la situation. Le comble de l'indécence réside dans la réaction du bloc au pouvoir. Plutôt que d'adopter, face à la contestation et au prix humain, un triomphe modeste, celui-ci a poussé l'affront jusqu'à la célébration bruyante et ostentatoire. Cette liesse officielle s'est déroulée tandis que le sang coulait, que des arrestations de manifestants avaient lieu, et que des vies étaient fauchées dans les rangs des contestataires légitimes des résultats. Cette célébration est avant tout l'expression d'un mépris pour la souffrance et d'un ras-le-bol quasi généralisé.

Ce contexte post-électoral tendu rappelle la nécessité d'une investigation journalistique rigoureuse, capable de résister à la médiocrité ambiante. Le rôle du journaliste n'est pas de relayer la propagande, mais d'offrir une analyse éclairée sur la crise de légitimité qui frappe les institutions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le décalage entre le score proclamé et le sentiment d'une grande partie de la population nourrit l'instabilité et pose la question de l'avenir du pays. La manipulation des chiffres et l'intimidation des opposants affaiblissent l'État de droit et minent toute tentative de dialogue sincère et constructif.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.