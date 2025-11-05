Ile Maurice: Une jeune femme dénonce son compagnon

Elle a enfin trouvé le courage de dénoncer les sévices qu'elle dit avoir subis pendant plusieurs mois aux mains de celui qu'elle considérait comme son compagnon.

Employée dans le secteur bancaire, cette jeune femme de 28 ans a raconté aux autorités comment sa relation, entamée en début d'année 2024, s'est progressivement transformée en enfer. Une plainte a été enregistrée au poste de police de Line Barracks. Le même jour, son agresseur a été arrêté. Il a comparu en cour sous une charge d'agression sexuelle.

Selon la déposition, tout aurait commencé par une relation amoureuse ordinaire. Mais dès qu'ils ont emménagé ensemble au mois de novembre, les violences auraient commencé. Elle décrit alors un homme possessif, dominateur et brutal, qui la contraignait régulièrement à des rapports sexuels contre sa volonté. À plusieurs reprises, il aurait commis sur elle des actes d'une extrême violence, la laissant en sang, insensible à ses supplications.

La situation aurait atteint un point de non-retour en février dernier. Alors qu'elle était enceinte de six semaines, elle affirme avoir été rouée de coups à la suite d'une dispute. Son compagnon l'aurait frappée au visage et au corps à coups de poing et de pied, provoquant de graves blessures.

Outre les sévices physiques et sexuels, la victime explique avoir été également victime de manipulation financière. Sous la menace, elle aurait été contrainte de lui remettre environ Rs 200 000.

L'agresseur présumé a depuis été arrêté et placé en détention sur ordre de la police. La jeune femme, pour sa part, a accepté de se soumettre à un examen médical afin de corroborer ses déclarations.