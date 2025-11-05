Ile Maurice: Un nom, un lien, une coïncidence troublante

L'enquête autour du puissant homme d'affaires malgache Maminiaina (Mamy) Ravatomanga révèle des ramifications inattendues jusque dans le monde feutré de la finance mauricienne. Son gendre, Andry Patrick Rabetokotany, travaille depuis novembre 2023 pour AFG océan Indien, filiale mauricienne du groupe ivoirien, Atlantic Financial Group (AFG Holding).

Cette société, enregistrée à Ébène sous des activités de holding, de management et d'investissement, incarne l'expansion régionale d'un géant financier dont le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce rapprochement, à la fois géographique et familial, entre la Côte d'Ivoire et Madagascar, suscite aujourd'hui la curiosité des enquêteurs - alors que Mamy Ravatomanga est au centre d'une vaste affaire de blanchiment d'argent international.

Une mise au point qui n'éteint pas les soupçons

Dans une mise au point transmise à l'express, le 14 octobre, la direction du groupe ivoirien a tenu à clarifier sa position : «Nous rejetons toute tentative d'établir un lien capitalistique ou familial avec M. Ravatomanga.» Selon les précisions officielles du siège d'Atlantic Group, relayées par son département de communication, AFG Bank Madagascar tout comme AFG océan Indien seraient entièrement détenues par le groupe présidé par Bernard Koné Dossongui, un magnat ivoirien actif dans les secteurs bancaire, industriel et assurantiel à travers plusieurs pays d'Afrique. Le groupe assure n'avoir aucun lien d'actionnariat ni de partenariat financier avec Mamy Ravatomanga, rappelant que ce dernier n'est que le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Madagascar, pays natal de Bernard Koné Dossongui.

Mais malgré cette clarification, les coïncidences demeurent troublantes : le gendre de Ravatomanga, employé au sein d'une filiale du même groupe ivoirien, se retrouve désormais au coeur d'une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur les activités de son beau-père. Comme le mentionne le rapport de l'enquête sur Jet Prime : «It should be noted that Andry Rabetokotany had on 6 November 2023 been granted an Occupation Permit as professional in AGF océan Indien valid up to 5 November 2033.»

Andry Patrick Rabetokotany a été entendu par la FCC, le 3 novembre, dans le cadre de l'enquête visant Mamy Ravatomanga. Selon nos informations, son audition visait à clarifier son rôle dans une réunion tenue le 14 octobre à Quatre-Bornes, au domicile d'un proche de l'ancien commissaire de la FCC, Me Junaid Fakim - rencontre à laquelle auraient également participé David Thomas et Nasser Bheeky, deux autres protagonistes du dossier.

Andry Patrick Rabetokotany a reconnu avoir accompagné son beau-père à Quatre-Bornes, tout en niant avoir pris part aux discussions qui s'y étaient déroulées. Il a également confirmé avoir récupéré Mamy Ravatomanga à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam dans la nuit du 11 au 12 octobre, à son arrivée à bord du Cessna privé qui transportait aussi l'exPremier ministre malgache, Christian Ntsay.

Un puzzle financier de plusieurs milliards

Depuis son arrestation, le 24 octobre, Mamy Ravatomanga est soupçonné d'avoir orchestré des transferts de fonds illicites estimés à Rs 7,3 milliards, ayant transité par des circuits bancaires complexes impliquant plusieurs juridictions étrangères. Les autorités mauriciennes ont obtenu un Criminal Attachment Order, gelant l'ensemble de ses avoirs personnels et ceux de ses entreprises. Trois arrestations ont déjà eu lieu dans le cadre de cette affaire : Nasser Bheeky, David Thomas, et Me Junaid Fakim, qui avait démissionné de son poste de commissaire avant d'être arrêté à son tour.

Nous avons contacté un cabinet d'avocats qui représente AFG Holding à Maurice. Nous sommes toujours en attente d'une réponse.