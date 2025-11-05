Ile Maurice: Une septuagénaire maltraitée par sa fille

Une situation de violence familiale a été signalée à Pointe-aux Sables le samedi 1er novembre. Une femme de 73 ans, pensionnée, a porté plainte contre sa fille âgée de 45 ans pour mauvais traitements et menaces.

Selon les déclarations de la septuagénaire, l'incident a débuté vers 23 h 25 alors qu'elle se trouvait seule dans son salon. Sa fille, pour des raisons jugées futiles par la victime, se serait soudainement emportée. Elle aurait saisi les mains de sa mère avec force, les aurait tordues et aurait tenté de l'étouffer avec un oreiller, en proférant des menaces verbales telles que «Mo pou trangle twa, bizin met twa dan mantal, to fol.» La victime raconte avoir ressenti un fort stress et une grande peur pendant cette altercation.

Le lendemain matin, soit le dimanche 2 novembre, vers 8 h 30, la situation a de nouveau dégénéré. Alors que la septuagénaire était dans la cuisine, la fille serait revenue et aurait arraché la tasse de thé que tenait sa mère avant de la briser violemment sur le sol. Dans la même altercation, un poste radio aurait été jeté par la fenêtre, causant des dommages matériels. La fille aurait proféré de nouvelles menaces : «Mo pou touy twa, ale aster, al get to lapolis», ajoutant à l'angoisse de la victime.

Bien qu'elle ait ressenti des douleurs, la septuagénaire a refusé tout examen médical. Les autorités ont été informées et la Brigade pour la protection de la famille a pris en charge l'affaire. La suspecte a été arrêtée et une enquête est en cours pour déterminer les suites judiciaires appropriées.