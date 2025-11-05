Madagascar: Aéroport International d'Ivato - Simulation d'un exercice d'accident aérien

Un aéroport international doit se préparer à faire face à toutes éventualités. L'aéroport international d'Antananarivo Ivato n'échappe pas à la règle.

Exigences

C'est ainsi qu'un exercice général de simulation d'un accident aérien a été organisé la semaine dernière. Réalisé conformément aux exigences du Règlement aéronautique de Madagascar émanant de l'autorité de l'Aviation Civile de Madagascar (ACM), et de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Celui-ci a permis de tester la mise en oeuvre du Système de gestion de la sécurité et la coordination de la planification des interventions d'urgence, l'exercice grandeur nature a réuni plus de 350 participants issus de la communauté aéroportuaire, des autorités et des différentes entités de secours et de sauvetage dont le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Une occasion notamment de mesurer les délais d'intervention ainsi que la qualité de la prise en charge des victimes. Un accent a été mis sur la communication en situation de crise, tant en interne aéroport qu'en externe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plan d'urgence aéronautique

Une réunion axée sur le retour d'expérience a été organisée à l'issue de l'exercice avec l'ensemble des entités participantes. Cette démarche a permis d'identifier les points forts, les axes d'amélioration et à actualiser le Plan d'urgence aéroportuaire qui a pour finalité de garantir la sécurité optimale des passagers et du personnel. Cet exercice illustre l'engagement permanent de l'aéroport international d'Antananarivo et de tous les acteurs qui s'y trouvent, entités étatiques et entreprises privées, à maintenir un niveau de préparation et de réactivité élevé face aux situations d'urgence.

Daniel Lefebvre, Directeur général de Ravinala Airports, a déclaré : « Cet exercice grandeur nature reflète notre volonté d'anticiper et de nous préparer à toutes les situations d'urgence, même les plus complexes. Il démontre la capacité de l'ensemble des acteurs de l'aéroport à travailler en parfaite coordination pour assurer la sécurité des passagers, du personnel et des opérations. La prévention est au coeur de notre engagement quotidien. Nous remercions l'ensemble des entités engagées dans le plan d'urgence qui ont participé activement à cet exercice. »