Madagascar: Sirama Ambilobe - L'État mobilisé pour préserver 4 300 emplois

Les salariés de l'usine Sirama Ambilobe ont observé une grève depuis vendredi. Les autorités dépêchées sur place ont engagé un dialogue tripartite avec les employés et les dirigeants de cette usine pour trouver des solutions concrètes et durables.

L'usine sucrière Sirama Ambilobe (SUCOMA Ouest Sucre), fleuron industriel du nord de Madagascar, traverse une période de turbulences. Face à une grève déclenchée par les 4 300 employés de l'entreprise, le gouvernement a dépêché une délégation ministérielle pour désamorcer la crise et relancer le dialogue social.

Depuis le vendredi 31 octobre, les travailleurs de la Sirama ont cessé leurs activités pour protester contre plusieurs dysfonctionnements : interruption des salaires pendant trois mois, incertitudes sur les recrutements, et manque de communication entre direction et employés. Cette mobilisation menace directement l'activité de l'usine, dont le secteur agricole constitue le socle économique de la région.

Solutions

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conscients de l'impact national de cette crise, deux membres du gouvernement se sont rendus sur place le dimanche 2 novembre. Il s'agit de Florent Soatiana Bety Léonne, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique et Andrianiaina Rasoarahona, ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé. Leur mission : écouter les revendications des salariés et des employeurs, et initier un dialogue constructif pour éviter une paralysie prolongée.

« Nous avons décidé de descendre sur le terrain, car cette usine est un pilier de l'économie nationale. Les négociations ont été intenses, marquées par de nombreuses tensions. Toutefois, un climat d'apaisement a pu être rétabli à l'issue des échanges entre les parties prenantes. Parmi les mesures urgentes, le paiement immédiat des trois mois d'arriérés de salaire a été jugé impératif pour rétablir la confiance et relancer l'activité », a déclaré la ministre Florent Soatiana Bety Léonne.

Dialogue

Le lundi 3 novembre, les discussions tripartites ont débuté entre les représentants de l'État, les employés et la direction de la Sirama Ambilobe. L'objectif est clair : trouver des solutions durables aux problèmes soulevés, dans le cadre de la politique de réformes sociales du gouvernement. Cette intervention s'inscrit dans une volonté de préserver les piliers économiques du pays tout en garantissant les droits des travailleurs. La coopération entre les ministères concernés et les acteurs locaux laisse entrevoir une issue favorable à cette crise.