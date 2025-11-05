Madagascar: Religion - Conférence nationale chrétienne du 19 au 21 novembre

Le président du conseil d'administration de la Société biblique malgache annonce la tenue d'une grande conférence nationale chrétienne du 19 au 21 novembre prochains à Mandrimena, Andoharanofotsy.

Cet événement marquera la célébration du 190è anniversaire de la Bible malgache et du 60è anniversaire du Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy.

Inscriptions

Cette rencontre rassemblera des représentants chrétiens venus de tout Madagascar. Selon les organisateurs, elle vise à rappeler le rôle essentiel des croyants dans le développement du pays face à la situation actuelle. Plusieurs thématiques seront abordées : la vie familiale, l'économie, l'éducation, la culture, la politique, les arts et l'environnement. L'objectif est d'analyser ces domaines à la lumière des enseignements bibliques et de réfléchir à l'engagement du chrétien dans la transformation de la société.

« La Bible n'est pas seulement un livre spirituel, mais un guide pour affronter les réalités du pays. Les chrétiens doivent participer activement aux décisions qui peuvent apporter des changements positifs », a expliqué un responsable de l'organisation. Les inscriptions pour les participants sont déjà ouvertes. Tous les chrétiens intéressés, sans distinction, sont invités à s'y inscrire afin de contribuer à l'expansion de l'oeuvre de Dieu et au développement national.