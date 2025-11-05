Ile Maurice: Rs 4,6 milliards pour moderniser le port

Le Premier ministre a apporté des précisions sur les projets d'infrastructures liés au Port Area de Port-Mathurin, à Rodrigues. Il répondait à une question du député rodriguais, Francisco François.

Le chef du gouvernement a d'abord indiqué que la Mauritius Ports Authority (MPA) ne mène actuellement aucun projet de développement majeur sur le site. Toutefois, il a précisé qu'un projet de réhabilitation du slipway de Port-Mathurin avait récemment été achevé. Ces travaux, réalisés sous la supervision de la MPA, ont pris fin le 12 septembre 2025.

Construit en 1990, le slipway joue un rôle essentiel dans la maintenance et la réparation des navires, notamment les deux remorqueurs opérés par la MPA à Rodrigues. Navin Ramgoolam a expliqué que ces travaux sont nécessaires afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle de cette infrastructure portuaire. Le contrat, attribué le 19 mars 2025, porte sur le remplacement d'une partie du rail utilisé pour haler les embarcations, pour un montant de Rs 6,8 millions, TVA comprise.

En réponse à une question sur l'aspect environnemental du projet, le Premier ministre a précisé qu'il ne s'agit pas d'un projet figurant à l'Annexe 6 de l'Environment Act, et qu'aucun Environmental Impact Assessment, Preliminary Environmental Report ou Strategic Environmental Assessment n'est donc requis pour ces travaux d'amélioration.

Navin Ramgoolam a également annoncé la finalisation du Port-Mathurin Port Master Plan 2024, dont le résumé exécutif sera déposé à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Ce plan recommande un investissement d'environ Rs 4,6 milliards pour la construction d'un nouveau quai commercial de 175 mètres de long, et d'un terminal moderne destiné à répondre aux besoins économiques et logistiques de Rodrigues à moyen et long terme.

Le projet comprend la reconstruction d'un quai commercial, le dragage et la réclamation de terrain, la construction de surfaces portuaires ainsi que l'installation de systèmes d'éclairage, de services publics, d'un bâtiment administratif et d'un terminal passagers. Ces aménagements visent à améliorer la capacité du port à accueillir un plus grand volume de trafic maritime et à soutenir les activités commerciales et touristiques de l'île.

Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à moderniser les ports du pays, y compris celui de Rodrigues, dans le cadre du Programme gouvernemental 2025-2030 qui prévoit une refonte complète des infrastructures portuaires afin d'accroître la compétitivité de l'économie nationale et régionale.