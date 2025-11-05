Ile Maurice: Une adolescente victime d'abus sexuels par un proche brise le silence après deux ans

C'est une histoire bouleversante, mais tristement révélatrice d'un mal qui gangrène encore notre société: celui des abus commis contre des enfants par des proches en qui ils ont confiance. Une adolescente de 16 ans a récemment dénoncé les sévices qu'elle aurait subis à l'âge de 13 ans, alors qu'elle séjournait chez sa tante à Brisée-Verdière.

Selon la jeune fille, le mari de sa tante aurait entrepris un odieux chantage. Il lui aurait montré une photo truquée, prétendument diffusée sur Telegram, la représentant nue. Il aurait ensuite exigé une somme de Rs 50 000 pour la «supprimer», avant de lui suggérer qu'il pouvait être «payé autrement». Quelques jours plus tard, l'homme lui aurait envoyé un message WhatsApp évoquant des «mesures» à prendre sur son corps pour prouver l'authenticité de la photo.

La jeune fille, terrifiée, en a parlé à son enseignante, qui a alerté la direction de l'école et sa famille. Mais la réaction n'a pas été celle qu'elle espérait : la peur et la honte ont étouffé sa voix. Sa grand-mère lui a ordonné de ne pas aller de l'avant avec cette affaire. Une semaine plus tard, alors qu'elle était seule, l'homme en a profité. Il l'aurait déshabillée, photographiée nue et aurait abusé d'elle sexuellement.

Et cette fois-ci, traumatisée et ne sachant à qui faire confiance, elle n'a pipé mot à personne de ce qu'elle a vécu. Ce n'est qu'après le suicide d'une adolescente lié à l'affaire Telegram qu'elle a décidé de dénoncer son agresseur. Elle a porté plainte en présence de sa mère. La collégienne sera examinée par un médecin de la police. Le suspect est actuellement recherché.

