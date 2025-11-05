Tunisie: Kairouan - 62 % d'avancement pour le projet d'insertion économique et sociale

Kairouan — Le projet d'insertion économique, sociale et solidaire à Kairouan poursuit sa mise en oeuvre à un rythme soutenu, avec un taux d'avancement global de 62 % , selon le chef du projet, Afif Ezzogari.

Lancé en 2021, ce programme phare, qui s'étend jusqu'en juin 2028, ambitionne d'améliorer les conditions de vie dans les zones rurales à Kairouan, tout en renforçant la résilience économique et sociale des populations vulnérables.

Le projet repose sur une approche intégrée visant à accompagner les familles démunies et à faible revenu vers une autonomie durable.

Il combine la formation, la création d'activités génératrices de revenus et la mise en place de plans d'insertion adaptés.

Une attention particulière est accordée aux femmes et aux jeunes, qui représentent respectivement 44 % et 30 % des bénéficiaires.

À ce jour, quelque 20 600 personnes ont déjà profité du programme, soit 65 % de l'objectif final.

Sur le terrain, les réalisations sont multiples. Pas moins de 420 activités génératrices de revenus ont été mises en place dans divers domaines, dont les services, l'élevage ovin et caprin, l'apiculture et la production d'oeufs.

En parallèle, 2 202 familles ont bénéficié d'un raccordement à l'eau potable et 30,3 kilomètres de pistes agricoles ont été aménagés, facilitant ainsi la circulation et l'accès aux marchés.

L'infrastructure rurale s'est également renforcée grâce à la création de deux centres de proximité dédiés à la formation et à l'information, ainsi qu'à l'ouverture d'une école maternelle à Essirja (Hajeb El Ayoun).

Doté d'un budget global de 164,9 millions de dinars, le projet est financé principalement par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Fonds d'adaptation au changement climatique et l'État tunisien.

Il couvre 35 localités rurales réparties sur sept délégations du gouvernorat de Kairouan, notamment Hajeb El Ayoun, Oueslatia, Sbikha, El Alâa, Hafouz et Chebika.