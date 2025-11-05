Ile Maurice: Une infirmière malmenée à l'unité cardiaque

Une violente agression s'est produite dans la matinée du lundi 3 novembre, vers 7 h 45, au département des consultations externes de l'unité cardiaque de l'hôpital Victoria, à Candos. Une infirmière de 56 ans, alors qu'elle effectuait son travail de routine, a été physiquement agressée par une patiente de 34 ans, habitant Baie-du-Cap. Une plainte a été enregistrée au poste de police de l'hôpital.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la patiente, venue pour une collecte de sang, se serait montrée impatiente après avoir été informée qu'elle devait attendre son tour. Bien qu'elle figurât en onzième position sur la liste, elle aurait insisté pour passer la première. Devant le refus du personnel de contrevenir à l'ordre établi, elle aurait brusquement perdu son sang-froid.

L'infirmière aurait alors reçu un coup de poing en plein visage avant d'être violemment poussée au sol et rouée de coups de pied. Elle aurait également reçu un coup à la tête. L'agression s'est déroulée sous les yeux de nombreux patients, médusés et terrorisés par la scène.

La victime présente plusieurs blessures : des ecchymoses au visage, des contusions au coude gauche et à la cuisse droite, une enflure marquée au niveau du visage et des yeux, ainsi qu'une douleur à la hanche. Elle aurait par ailleurs été menacée par son agresseuse, ce qui a accentué le choc psychologique subi.

L'auteure présumée des faits a été arrêtée par la police avant d'être conduite au poste de Quatre-Bornes pour les besoins de l'enquête. Elle a ensuite comparu devant la cour de RoseHill, où elle a obtenu la liberté conditionnelle.

L'incident, survenu alors qu'elle était accompagnée de sa fille de dix ans, a été signalé aux autorités compétentes, notamment au ministère concerné. Cet acte de violence en milieu hospitalier suscite l'indignation du personnel soignant, qui ne cesse de réclamer une meilleure protection et la mise en place de mesures strictes pour garantir leur sécurité dans l'exercice de leurs fonctions.