Madagascar: Réseau Malgache du Handicap - Pour une refondation inclusive, en faveur des personnes handicapées

Le Réseau Malgache du Handicap (RMH), aux côtés des personnes handicapées militant pour la reconnaissance de leurs droits, publie aujourd'hui une Note politique stratégique appelant le Gouvernement de Refondation à garantir, dans la nouvelle architecture institutionnelle du pays, les droits ainsi que la dignité des personnes handicapées.

« Sans l'inclusion des Malgaches vivant avec un handicap, la nouvelle République ne saurait être ni juste ni durable. » L'appel, signé par le Réseau Malgache du Handicap (RMH), attire l'attention des décideurs politiques sur l'importance de garantir la participation pleine et effective des personnes en situation de handicap.

Selon ce réseau, celles-ci représentent 15% de la population malgache -- une frange des quelque trente millions d'habitants dont l'implication politique, sociale et économique a trop souvent été négligée. Dans son interpellation, le Réseau Malgache du Handicap rappelle qu'au coeur du mouvement citoyen du 25 septembre 2025, de nombreux jeunes handicapés se sont levés, parfois au péril de leur intégrité, pour défendre leur droit à exister et à participer.

Politique

Face à la situation, le RMH propose une feuille de route pour une République inclusive. Son agenda s'articule autour de deux niveaux complémentaires : le niveau constitutionnel et le niveau institutionnel.

Le réseau plaide notamment pour la reconnaissance pleine et entière des personnes en situation de handicap comme des citoyens à égalité de droits, l'interdiction de toute forme de discrimination fondée sur le handicap, ainsi que la garantie de leur participation et de leur représentativité au sein de toutes les institutions publiques, à tous les niveaux.

Il appelle également à la reconnaissance de la Langue des Signes Malgache comme langue nationale, au même titre que le malagasy et le français, ainsi qu'à la protection des droits fondamentaux, autant de principes qui devraient, selon le réseau, « s'inscrire dans le socle de la République ».

Institutionnel

Rendre l'égalité visible et opérationnelle : tel est l'objectif à atteindre à travers une réforme de la gouvernance du handicap. Le RMH avance plusieurs pistes, notamment la création d'un organe rattaché à la Primature, d'une direction générale dédiée au sein du ministère de la Population et de la Solidarité, ou encore d'un ministère de l'Inclusion et du Handicap. Par ailleurs, l'adoption et la mise en oeuvre de la Politique nationale de l'inclusion et de l'autonomisation des personnes handicapées constitueraient une étape cruciale vers cette égalité tant revendiquée.

Cette politique, dotée d'un budget pérenne, permettrait de rendre les infrastructures et les services publics accessibles, de mettre en place un système national de données sur le handicap et un observatoire du suivi des discriminations, ainsi que de favoriser l'intégration systématique du handicap dans toutes les politiques sectorielles.