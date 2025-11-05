Madagascar: CNFM - Vers une gouvernance locale plus inclusive

Une centaine de femmes maires formées pour renforcer leur leadership. Le Conseil National des Femmes de Madagascar (CNFM), avec l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), organise du 4 au 6 novembre 2025 un atelier de formation à l'Espace Fenitra By Pass, Antananarivo.

Cette rencontre a réuni une centaine de femmes maires et conseillères municipales issues de plusieurs régions du pays, sous le thème : « Vers une gouvernance locale plus inclusive et sensible au genre ».

Gestion budgétaire

Pendant trois jours, les participantes ont échangé autour de diverses thématiques liées à la gouvernance locale, à la participation citoyenne et à l'intégration du genre dans les politiques publiques. L'objectif de cette formation est de renforcer les compétences des femmes élues afin de mieux exercer leurs fonctions au sein des collectivités territoriales décentralisées.

Des experts issus du ministère de la Justice, de la Population, de l'Intérieur, de la CENI ainsi que de l'Institut National de la Décentralisation et du Développement Local (INDDL) ont animé les sessions. Les discussions ont notamment porté sur la planification locale sensible au genre, la gestion budgétaire participative, la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), la sécurisation de l'état civil et la promotion de la citoyenneté.