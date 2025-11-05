Madagascar: EPP Ampasipotsy - L'association Ateliers et Chantiers de Touraine apporte de l'électricité

5 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

À Ampasipotsy, un petit village de la commune de Mizilo, sur la côte Est de Madagascar, une révolution silencieuse est en marche. Dans cette localité longtemps privée d'électricité, la récente électrification de l'école primaire publique d'Ampasipotsy Mizilo Gare symbolise bien plus qu'un simple branchement électrique : elle incarne un véritable levier de développement éducatif et social.

Fondée en 1977, l'école accueille aujourd'hui près de 270 élèves, de la maternelle au primaire. Fragilisée par le passage du cyclone Batsirai, elle avait été reconstruite avec des moyens limités, souvent à partir de matériaux de récupération. Jusqu'à récemment, les enseignants devaient composer avec l'obscurité dès la fin de l'après-midi, freinant les activités pédagogiques et limitant le confort d'apprentissage.

Ce quotidien vient de changer grâce à l'association française Ateliers et Chantiers de Touraine (ACT), qui a installé un système d'alimentation solaire au sein de l'établissement et du village voisin. L'énergie du soleil alimente désormais les salles de classe, offrant un cadre lumineux et sécurisant pour les élèves et les enseignants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'électricité change vraiment notre quotidien », confie la directrice de l'école, le sourire aux lèvres. « Les enfants sont plus concentrés, et nous pouvons proposer des activités plus variées, plus dynamiques. » L'accès à l'énergie ouvre également la porte à de nouveaux outils pédagogiques : ordinateurs, supports numériques, ou encore activités de découverte scientifique.

Mais les effets dépassent largement les murs de l'école. L'ensemble du village profite désormais d'une nouvelle dynamique. L'électricité rend possible la conservation des denrées alimentaires, l'éclairage des lieux collectifs et la création de petites activités économiques locales. Dans les zones rurales de Madagascar, où le réseau électrique demeure très limité et où les groupes électrogènes restent coûteux, ce type d'initiative représente un tournant.

Elle montre comment une solution durable et adaptée -- ici, l'énergie solaire -- peut transformer la vie quotidienne, stimuler la curiosité des enfants et raviver l'espoir d'un avenir meilleur. Présente depuis plus de 20 ans dans plusieurs pays en développement, l'association ACT poursuit son engagement auprès des jeunes et des communautés locales. À Ampasipotsy, son action redonne non seulement de la lumière, mais aussi de la confiance et des perspectives.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.