Madagascar: EPP Ampasipotsy - L'association Ateliers et Chantiers de Touraine apporte de l'électricité

À Ampasipotsy, un petit village de la commune de Mizilo, sur la côte Est de Madagascar, une révolution silencieuse est en marche. Dans cette localité longtemps privée d'électricité, la récente électrification de l'école primaire publique d'Ampasipotsy Mizilo Gare symbolise bien plus qu'un simple branchement électrique : elle incarne un véritable levier de développement éducatif et social.

Fondée en 1977, l'école accueille aujourd'hui près de 270 élèves, de la maternelle au primaire. Fragilisée par le passage du cyclone Batsirai, elle avait été reconstruite avec des moyens limités, souvent à partir de matériaux de récupération. Jusqu'à récemment, les enseignants devaient composer avec l'obscurité dès la fin de l'après-midi, freinant les activités pédagogiques et limitant le confort d'apprentissage.

Ce quotidien vient de changer grâce à l'association française Ateliers et Chantiers de Touraine (ACT), qui a installé un système d'alimentation solaire au sein de l'établissement et du village voisin. L'énergie du soleil alimente désormais les salles de classe, offrant un cadre lumineux et sécurisant pour les élèves et les enseignants.

« L'électricité change vraiment notre quotidien », confie la directrice de l'école, le sourire aux lèvres. « Les enfants sont plus concentrés, et nous pouvons proposer des activités plus variées, plus dynamiques. » L'accès à l'énergie ouvre également la porte à de nouveaux outils pédagogiques : ordinateurs, supports numériques, ou encore activités de découverte scientifique.

Mais les effets dépassent largement les murs de l'école. L'ensemble du village profite désormais d'une nouvelle dynamique. L'électricité rend possible la conservation des denrées alimentaires, l'éclairage des lieux collectifs et la création de petites activités économiques locales. Dans les zones rurales de Madagascar, où le réseau électrique demeure très limité et où les groupes électrogènes restent coûteux, ce type d'initiative représente un tournant.

Elle montre comment une solution durable et adaptée -- ici, l'énergie solaire -- peut transformer la vie quotidienne, stimuler la curiosité des enfants et raviver l'espoir d'un avenir meilleur. Présente depuis plus de 20 ans dans plusieurs pays en développement, l'association ACT poursuit son engagement auprès des jeunes et des communautés locales. À Ampasipotsy, son action redonne non seulement de la lumière, mais aussi de la confiance et des perspectives.