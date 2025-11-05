Madagascar: FJKM - Vers l'ouverture de la Télévision Fahazavana ?

Après de nombreuses années de démarches infructueuses, l'église FJKM est peut-être en train de voir une issue heureuse à sa demande d'ouverture d'une station de télévision, la Télévision Fahazavana.

Le président de l'église FJKM, le pasteur Zaka Hary Masy Andriamampianina en a fait part au président de la Refondation de la République de Madagascar, le Colonel Michael Randrianirina, le 19 octobre 2025 : l'issue de la demande d'ouverture de la chaîne de télévision de la FJKM, déposée auprès des autorités compétentes depuis de nombreuses années, mais jusque-là, restée lettre morte.

C'était lors du culte tenu au temple FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana Vaovao, durant lequel l'Eglise protestante réformée « Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara » (FJKM) a investi son président et ses responsables centraux, nouvellement élus lors du vingtième grand synode.

Lors de son allocution, le pasteur Zaka Andriamampianina a fait mention du blocage à l'aboutissement de la démarche de la FJKM en vue de la création de la Télévision Fahazavana « alors que pour plusieurs autres entités cultuelles dont les demandes ont été déposées bien après celle de la FJKM, l'aboutissement des demandes n'a pas connu de grandes difficultés » et qui émettent sans problème depuis.

Aux dernières nouvelles, l'aboutissement de cette demande est en bonne voie et l'autorisation d'ouverture de cette Télévision Fahazavana ne relève plus de l'utopie actuellement. Ainsi, des années après le début de la démarche, la FJKM s'achemine vers la concrétisation de son projet d'ouverture d'une chaîne de télévision. A l'heure où la refondation est le maître-mot dans la conduite des affaires nationales par le nouveau pouvoir en place, l'on est peut-être en train de faire table rase du passé et de repartir sur des bases nouvelles. Car même si aucun motif n'a été clairement avancé par les autorités successives pour expliquer le non-aboutissement, pendant des années, de l'ouverture de la télévision FJKM, les observateurs n'écartent pas les raisons politiques à ce blocage. Celui-ci est peut-être en train d'être levé.

Pour rappel, l'église FJKM dispose déjà d'une station de radiodiffusion, la Radio Fahazavana, fondée le 17 septembre 1997 et qui vient de fêter, cette année, ses 28 années d'existence. Signalons également au passage que plusieurs stations audiovisuelles privées aspirent depuis des années à une couverture nationale directe. Jusqu'ici, seul l'audiovisuel public dispose de cette couverture sur l'ensemble du territoire national. En revanche, l'accès des radios et télévisions privées aux bouquets de Canal plus, est un avantage, leur permettant de jouir d'une belle extension en termes de couverture et d'audimat.