Madagascar: Harilala Ramanantsoa - Descente sur terrain en prévision de la saison des pluies

5 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

La mairesse d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, a effectué une descente sur le terrain à Ankatso et aux 67ha afin de constater de visu les constructions non autorisées qui entravent les canalisations et provoquent des inondations lors de la saison des pluies.

Elle a rappelé que ces pratiques sont interdites et que la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) appliquera désormais des mesures strictes pour garantir la sécurité publique.

Gouvernance municipale

Par ailleurs, les travaux de bétonnage et de curage de la route de Vatobe aux 67ha, entamés depuis quatre mois, seront achevés dans trois semaines. Financé sur fonds propres de la CUA, ce chantier vise à améliorer la circulation des eaux et à limiter les risques d'inondation. La première magistrate de la ville des Mille a aussi souligné l'importance d'une meilleure gouvernance municipale, en insistant sur la compétence et la rigueur du personnel communal, condition essentielle à une gestion urbaine durable et efficace.

