Madagascar: Tennis - Sipem Banque Cup - Mirana-Tsanta et Nicolas-Rado remportent la deuxième édition

Le Country Club d'Ambohitrarahaba a accueilli, les 25 et 26 octobre derniers, la deuxième édition de la SIPEM Banque Cup. Plus de 170 matchs intenses ont animé les courts en terre battue du club, réunissant professionnels, amateurs et passionnés autour d'un même objectif : le plaisir de la compétition et la célébration du sport.

Le tournoi s'est distingué par son format original, combinant un tableau Open Double Homme/Dame ouvert aux compétiteurs aguerris, et un tableau VIP, réservé aux cadres d'entreprises invités. Ce mélange entre haut niveau et convivialité a contribué à l'atmosphère particulière de cette édition, marquée par un esprit sportif exemplaire. Parmi les figures du tennis malgache présentes, le numéro 1 de la gente féminine, Tsantaniony Iariniaina, fait partie des participantes remarquées.

Sur le plan sportif, la compétition a tenu toutes ses promesses. Les duos Mirana-Tsanta et Nicolas-Rado ont décroché les titres dans la catégorie Open, après des finales disputées qui ont tenu le public en haleine. Dans le tableau VIP, Nosy-Hanitra et Gilles-Sergio se sont imposés, concluant deux jours de jeu intenses et festifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue du tournoi, Benoît Sarraute, Directeur général de SIPEM Banque, a salué la qualité de l'organisation et remercié les partenaires ayant contribué à la réussite de l'événement, notamment le Country Club Ambohitrarahaba, Assurances ARO, Eau Vive Madagascar et Heri Madagascar. Il a également exprimé le souhait de voir cette compétition devenir un tremplin pour le développement du tennis malgache.