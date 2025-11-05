Madagascar: Presse sportive - MJS - Vers une collaboration renforcée

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Desiré Rasambany, a reçu hier les membres du bureau de l'Union des Journalistes Sportifs de Madagascar (UJSM) à Ambohijatovo. Une rencontre placée sous le signe de l'ouverture, axée sur la valorisation de la presse sportive et la révision des méthodes de travail.

C'était une première prise de contact après la nomination du nouveau locataire de la Place Goulette. Les discussions ont porté sur la nécessité de redonner aux journalistes sportifs la place qui leur revient dans le sport national. L'amélioration de la collaboration entre le ministère de tutelle et l'association des journalistes fait partie des points discutés.

Les membres du bureau de l'UJSM ont insisté sur l'importance d'une meilleure circulation de l'information et de l'ouverture de toutes les sources d'information relatives au sport. Une transparence jugée indispensable pour permettre aux médias de remplir correctement leur mission d'information auprès du public. L'UJSM a également profité de cette rencontre pour réitérer sa demande d'attribution d'un local pouvant servir de siège et de bureau permanent à l'association.

L'UJSM est en pleine démarche pour réintégrer l'organisation mondiale de la presse sportive, mais doit pour cela s'acquitter de sanctions financières. Face à cette situation, l'UJSM a sollicité la contribution du ministère. Le numéro un du sport malgache a donné l'assurance que son département « apportera son aide dans la mesure du possible » pour régler ce dossier et permettre à Madagascar de retrouver sa voix sur la scène internationale.

Des réunions trimestrielles seront désormais organisées, regroupant le MJS et l'ensemble des fédérations sportives et l'UJSM ne sera pas en reste et sera représentée à chacune de ces sessions de travail. La question de la couverture des compétitions internationales était aussi à l'ordre du jour. Cette première rencontre s'annonce sous les meilleurs auspices pour le MJS et l'UJSM.