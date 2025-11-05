Madagascar: Ultra Trek des Collines Sacrées - Deux figures du trail de l'Océan Indien attendues à Analamanga

Prévue du 21 au 23 novembre dans les paysages escarpés d'Analamanga, l'UTCS, organisé par l'Ortana, accueillera deux invités de prestige venus de l'Océan Indien : Vincent Perrault de La Réunion et Anne Marie John de Rodrigues.

La sixième édition de l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) s'annonce exceptionnelle avec la participation de ces deux figures du trail. Vincent Perrault, traileur chevronné, s'alignera sur l'épreuve reine de l'Ultra Tour de 127 km. Son palmarès parle de lui-même : vainqueur du Trail des Cordistes 2024 (21 km en 1h58), du Mafate Trail (38 km en 4h06), champion de La Réunion Trail long 2025 (55 km en 7h21), et neuvième au Restonica Trail by UTMB (60 km en 7h40).

Sa participation est une aubaine pour les coureurs malgaches, qui auront l'opportunité de se mesurer à un athlète de haut niveau, dans un esprit de partage et de dépassement. À ses côtés, Anne Marie John, étoile montante du trail rodriguais, foulera pour la première fois les sentiers malgaches. Elle affiche un parcours impressionnant : 1ère au Trail de Rodrigues 2024 (75 km), 2e en 2023 (50 km), 3e au Dodo Trail (2022 et 2025), 6e aux Mascareignes 2025, et première femme au Métis Trail du Grand Raid 2025. Sa présence promet d'inspirer les passionnés de cette discipline, dont la dynamique féminine est en pleine expansion, tant en nombre qu'en niveau.

Grosses pointures malgaches

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Côté national, le club Crown Athletics Antsirabe entend bien défendre les couleurs locales. Dirigé par Yann Mayette, le club emblématique aligne ses meilleurs éléments. Tsinjoniaina Andriatiana et Jean Nelson prendront parti sur le 127 km. Le traileur redoutable, Alvine mangera le 48 km Vakinisisaony, tandis que Hajanirina sur le 47 km Avaradrano. Théodore Randrianambinina, Jean Claude Rakotonirina et Tanjona Nirina Fulgence fouleront côte à côte le 32 km Marovatana.

Une bonne nouvelle pour les retardataires car les inscriptions restent ouvertes, mais uniquement jusqu'à l'atteinte du quota fixé. L'UTCS, au-delà de la compétition, est une immersion dans la nature, la culture et l'effort. Les collines sacrées n'attendent plus que les passionnés de course nature pour une aventure inoubliable.