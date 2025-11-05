Madagascar: Invasion de criquets - Ripostes organisées du ciel aux champs, pour la protection des cultures

La pression acridienne reste une menace pour les récoltes et les revenus des ménages ruraux. À Anosy, la réponse s'intensifie et s'articule autour d'une alliance opérationnelle entre le MINAE, l'IFVM et la FAO, avec diverses activités pour gagner l'adhésion des communautés.

Protéger les cultures et les moyens de subsistance en combinant interventions rapides, mobilisation communautaire et suivi des impacts sur l'environnement. Tel est l'objectif des actions prévues pour répondre à la pression acridienne qui menace l'agriculture. Le dispositif déployé monte en puissance, selon la FAO (Organisation des Nations unies pour l'agriculture et la nutrition) qui noue une alliance opérationnelle avec le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAE) et l'Ivotoerana famongorana ny valala eto Madagasikara (IFVM).

Les opérations aériennes ciblent les essaims avant leur dispersion et réduisent la surface des dégâts potentiels. Leur efficacité repose sur une préparation minutieuse : zones priorisées, fenêtres météo exploitables, coordination avec les équipes au sol. Sur le terrain, les séances de sensibilisation multiplient les relais d'alerte et les gestes de protection des parcelles. Chefs de fokontany, coopératives et jeunes volontaires sont mis à contribution pour signaler les foyers, sécuriser les points d'eau, organiser la rotation des pâturages et éviter les pratiques qui favorisent la reconstitution des populations de criquets.

Ensemble contre les criquets

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La bataille se gagne aussi par la preuve. Un suivi environnemental accompagne chaque campagne afin de documenter les effets sur les écosystèmes et de vérifier la conformité des traitements. Les équipes observent la faune utile, prélèvent des échantillons et consignent les retours paysans. Cette boucle d'apprentissage continue permet d'ajuster les protocoles et de maintenir l'adhésion des communautés.

La mobilisation s'invite enfin sur le terrain de l'image. Un concours photo lancé par la FAO met en lumière les visages et les efforts de la riposte. Les votes sont en cours et témoignent d'un intérêt public croissant pour ces actions souvent invisibles. À Anosy, la résilience s'écrit au présent : chaque vol d'hélicoptère, chaque réunion villageoise, chaque relevé bioindicateur participe à préserver le riz, le maïs, le manioc et, avec eux, l'équilibre économique de milliers de foyers.