Madagascar: Bodo au Palais des sports - Njakatiana, Lôla, Tovo J'hay, Mirado, Nate Tex et Poopy invités

Si elle a privilégié les rencontres intimistes avec ses fans dernièrement, Bodo fait des heureux avec son prochain grand concert. Le rendez-vous est donc pris au Palais des sports Mahamasina le 23 novembre.

Seule ? Certainement pas. Elle sera en bonne compagnie, entourée d'invités d'artistes qui ont marqué son parcours musical. Avec la participation de Njakatiana, Lôla, Tovo J'hay, Mirado et Nate Tex, les gentlemen ne manqueront pas. Mais pour parfaire l'ambiance, le duo mythique qu'elle forme avec Poopy ne sera occulté en aucun cas.

Dans tous les cas, ce rendez-vous marquera une fois de plus la communion de la chanteuse avec ses inconditionnels. Le tout se jouera avec les meilleurs titres de son répertoire, ceux que les amateurs de musique variété malgache ont toujours sur les lèvres. Ce sera un voyage musical qui plongera le public sur les vagues des tubes de la diva, avec évidemment plusieurs morceaux des répertoires de ses complices de scène.

Comme elle le dit si bien, « hira iray, hery iray ». Ces chansons qui rassemblent et donnent de la force à ceux qui les écoutent. « Miandry anao », ce morceau incontournable est le fil rouge de ce concert qui promet amour et amitié tout en musique. Si le public l'a toujours connue comme une romantique au grand coeur, elle ne changera pas de sitôt et campe toujours ce rôle de passionnée par tout ce qu'elle fait. Bien connue pour son talent et son zèle, Bodo ne change pas à l'aube de presque 40 ans de carrière.

La chanteuse emmènera certainement les romantiques dans une ambiance tout simplement euphorique.