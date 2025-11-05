Madagascar: Voeu de... lumière !

Les fidèles de l'église protestante réformée « Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara » peuvent-ils enfin espérer voir, dans un futur proche, l'ouverture de la chaîne de télévision de la FJKM ? En tout cas, le projet ne semble plus être un rêve inaccessible.

Voeu de... lumière !

Fahazavana. La dénomination de cette future télévision de la FJKM est la même que celle de la radio dont elle dispose déjà depuis maintenant 28 ans. Mais si depuis plusieurs années, le dossier constitué en vue de voir cette télévision émettre auprès de plusieurs chaînes TV appartenant à d'autres associations cultuelles, la FJKM n'a pas pu voir la... lumière sur le paysage audiovisuel local.

Une situation dont le pourquoi ni le comment n'ont jamais été portés à la connaissance du porteur du projet. Mais il n'y a pas lieu de creuser bien loin pour subodorer les raisons de ce tunnel dans lequel le dossier de demande d'ouverture de la TV Fahazavana est resté pendant de nombreuses années. Quand on fait état de la situation de la FJKM, qui n'était pas vraiment en odeur de sainteté auprès de l'ancien régime, il y a lieu de croire que voir l'église protestante réformée disposer d'une chaîne de télévision ne figurait pas tellement, voire pas du tout dans les priorités du régime d'alors.

Il fallait donc attendre que le vent tourne pour espérer voir le dossier avancer. Aux dernières nouvelles, la FJKM a peut-être des chances de voir enfin son dossier sortir des oubliettes. Et ce, seulement quelques semaines après le mot « glissé » par le président de la FJKM nouvellement élu, dans une allocution prononcée en présence du président de la Refondation de la République de Madagascar, sur la situation de la télévision Fahazavana. Le mot n'est peut-être pas tombé dans l'oreille d'un sourd... Est-on alors en droit de penser que bientôt, la TV Fahazavana pourra enfin voir la... lumière ?