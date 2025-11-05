Afrique Centrale: Tourisme - Brazzaville va accueillir une rencontre des professionnels du secteur de l'Afrique Centrale

5 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

La capitale congolaise, Brazzaville, abritera, du 18 au 20 Novembre 2025 une grande rencontre des professionnels du tourisme des pays de l'Afrique Centrale, dans le cadre de la première édition du Nabemba Tourism Expo.

Prélude à cette rencontre des amoureux du tourisme, le coordonnateur national, Francel Emerancy Balank, a animé le 4 novembre à Brazzaville, en collaboration avec le site touristique de Ngabé et le Ministère de l'Industrie culturelle, touristique artisique et des loisirs une conférence de presse pour fixer le public sur les enjeux de ce rendez-vous qui se tiendra sur le thème : « Tourisme interne, enjeux et défis ».

Espace de rencontre, d'échanges et de valorisation du potentiel touristique du Congo en faveur de la sous-région, cet événement connaîtra plusieurs activités parmi lesquels des expositions, des projections et des visites virtuelles qui permetttront aux visiteurs de découvrir la beauté majeure du site de Ngabé.

Sont également prévues des rencontres B2B entre professionnels du tourisme, ateliers et conférences sur les thèmes du tourisme durable, de l'écotourisme et de la digitalisation du secteur.

Pour le responsable de Wild Safari Tours, Francel Emerancy Balank, la République du Congo regorge de richesses naturelles et culturelles encore méconnues. « Nous voulons au travers de ce grand rendez-vous positionner notre pays comme une destination incontournable en Afrique centrale », a-t-il indiqué.

De son côté, le représentant du ministère en charge de l'industrie touristique de la République du Congo a relevé que le Nabemba Tourism Expo est une vitrine du dynamisme du secteur touristique congolais. Il a souligné que le gouvernement continuera d'accompagner ce type d'événements qui contribuent à la création d'emplois et à la diversification de notre économie tout en contribuant à l'amélioration du produit intérieur brut.

Selon Placide Nguie Obambi, Responsable du Site de Ngabé, cette rencontre vise à créer des passerelles entre les sites naturels et les acteurs économiques du tourisme afin de favoriser un développement durable et inclusif.

