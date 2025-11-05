Guinée: La société Nimba Mining procède à son premier chargement de bauxite

En Guinée, Nimba Mining a procédé mardi 4 novembre à son premier chargement de 200 000 tonnes de bauxite. Il s'agit d'un événement pour la société publique créée en août dernier pour reprendre les activités de la compagnie émirienne GAC, qui a perdu son permis. Nimba Mining doit exporter ces prochaines semaines les 1,5 million de tonnes de bauxite que GAC avait laissés en stock sur son site, et reprendre l'exploitation de la mine. Pour symboliser ce lancement, les autorités guinéennes ont organisé une cérémonie au port de Kamsar.

Des chapiteaux ont été dressés, les invités sont accueillis par un spectacle de musique et de danse traditionnelle. En arrière-plan se dresse la grosse machine chargée de mettre les tas de bauxite sur les tapis roulants. Direction : le port pour être exportée.

Djiba Diakité, le directeur de cabinet de Mamadi Doumbouya, s'avance sur la tribune aménagée pour l'occasion. « Ce n'est pas un simple départ de minerai, c'est aussi le symbole concret de la reprise en main de notre destin minier. Faire de la Guinée une puissance souveraine, moderne et performante dans la gestion de ses ressources naturelles », déclare-t-il.

Construction d'une usine de transformation de minerai

Cette société ne doit pas se contenter d'exporter la bauxite, mais à terme, construire une usine de transformation du minerai. Ce que GAC n'avait pas fait en 20 ans d'activités. « Les prochaines étapes viendront ensuite, à la fin du mois avec le transport de la bauxite par train et en décembre le redémarrage de la mine de bauxite de Tinguilinta. Chez Nimba Mining Company, nous respecterons notre engagement de transformer la bauxite sur le territoire de la République. Chez Nimba Mining, nous respecterons nos engagements vis-à-vis du peuple guinéen de démarrer le projet de construction d'une usine d'alumine », assure Patrice L'Huillier, le PDG français de Nimba Mining.

La vente de cette tonne et demie de bauxite servira à financer la reprise de l'exploitation de la mine, pour laquelle Nimba Mining cherche un sous-traitant depuis que DPT, filiale du groupe français Bouygues, s'est retirée fin octobre.