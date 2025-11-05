Gabon: Dix jeunes délégués officiels à la COP30, un tournant historique impulsé par le Président Brice Clotaire Oligui Nguema

Le Gabon franchit une nouvelle étape majeure dans la gouvernance climatique inclusive. Sous l'impulsion du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dix jeunes Gabonais ont été désignés pour représenter officiellement le pays à la 30e Conférence des Parties sur le climat (COP30), prévue à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025. Ils participeront également à la Conférence de la jeunesse sur le climat (COY30), qui se tiendra du 6 au 8 novembre 2025, en amont des négociations officielles.

Une première historique pour le Gabon et une démarche rare en Afrique

C'est la première fois dans l'histoire du Gabon qu'un groupe de jeunes délégués est intégré à la délégation officielle nationale dans les négociations climatiques internationales. Sur le continent africain, seules quelques nations pionnières, comme le Ghana et le Sénégal, avaient déjà franchi ce pas.

Au Ghana, l'implication de jeunes dans les COP a permis la création de plus de 120 clubs de leadership climatique et le renforcement de la sensibilisation sur l'adaptation communautaire.

Au Sénégal, les jeunes délégués ont contribué à la mise en place d'un mécanisme de suivi citoyen des engagements nationaux de réduction des émissions, inspirant une nouvelle culture de transparence climatique.

Ces exemples démontrent que la participation des jeunes n'est pas qu'un symbole : elle favorise des politiques plus justes, inclusives et tournées vers l'avenir.

Les visages d'une jeunesse engagée

Les dix jeunes Gabonais sélectionnés incarnent la diversité et la vitalité de la jeunesse nationale. Parmi eux :

Loïc Moukagni-Mounguengui, spécialiste des questions de résilience climatique communautaire ;

Ramicia Shelby Mbighou M'pandi, leader d'initiatives de sensibilisation à la conservation de la biodiversité ;

Laurent Yvon Owanga Okili, promoteur des Objectifs de Développement Durable (ODD) auprès des jeunes.

Ces jeunes délégués auront pour mission de porter la voix du Gabon et de la jeunesse africaine dans les négociations internationales, notamment sur les thématiques de la justice climatique, du financement vert, de la transition énergétique et de la biodiversité.

Un engagement présidentiel en faveur d'une jeunesse actrice du changement

Cette initiative s'inscrit dans la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la jeunesse au coeur de la transformation nationale. Depuis son accession à la magistrature suprême, plusieurs mesures structurantes ont été initiées :

Lancement de programmes d'éducation climatique dans plus de 50 établissements scolaires à travers le pays ;

Soutien à plus de 200 jeunes entrepreneurs verts à travers des incubateurs dédiés à l'économie circulaire et à l'innovation environnementale ;

Financement de projets de reforestation communautaire dans les provinces de l'Ogooué-Ivindo et de la Ngounié, représentant plus de 500 000 plants mis en terre depuis 2024.

Un nouveau narratif climatique pour le Gabon

Longtemps reconnu pour ses efforts exemplaires de conservation forestière et pour être un pays carbone-négatif, le Gabon franchit aujourd'hui un cap supplémentaire : associer conservation, innovation et inclusion.

Sous ce nouveau paradigme, l'action climatique n'est plus seulement institutionnelle ; elle devient citoyenne, participative et intergénérationnelle.

Une vision panafricaine et inspirante

En intégrant officiellement les jeunes dans la délégation nationale, le Président Oligui Nguema envoie un signal fort à l'ensemble du continent : la jeunesse africaine n'est pas seulement spectatrice des politiques climatiques -- elle en est désormais co-architecte.

Cette démarche novatrice positionne le Gabon comme un modèle d'inclusion et de leadership climatique africain, prêt à inspirer d'autres nations dans la perspective d'une Afrique résiliente, souveraine et durable.