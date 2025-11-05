Congo-Kinshasa: Recrudescence de la rougeole - Alerte sanitaire au Mbuji-Mayi

La province du Kasaï-Oriental fait face à une résurgence inquiétante de la rougeole, particulièrement dans la ville de Mbuji-Mayi. Selon les autorités sanitaires, 18 cas suspects ont été enregistrés chez des enfants de moins de cinq ans durant la 43e semaine épidémiologique, portant le cumul total à près de 159 cas suspects.

Le ministre provincial de la Santé, Dr Daniel Kazadi Tshilumbayi, a identifié, mercredi 5 novembre, cinq zones de santé particulièrement affectées :

Muya

Mpokolo

Mukumbi

Kasansa

Lukelenge

Ces zones concentrent la majorité des notifications, ce qui alarme les autorités locales.

Dr Kazadi a exprimé son inquiétude face à cette flambée :

« Cette situation a été pour nous très inquiétante dans la mesure où c'était quand même un pic le plus élevé de l'année ».

Voici l'évolution des cas suspects sur les dernières semaines :

Les prélèvements effectués sont envoyés au laboratoire de l'INRB à Kinshasa pour confirmation. En attendant les résultats, les autorités considèrent ces cas comme hautement suspects, répondant aux critères de santé publique liés à la rougeole.

Mesures prises

Pour contenir la propagation, les équipes médicales locales ont intensifié :

La surveillance épidémiologique dans les aires de santé concernées

Le renforcement de la couverture vaccinale auprès des enfants vulnérables

Dr Kazadi insiste sur la nécessité d'une réponse rapide et coordonnée pour éviter une épidémie à grande échelle.

La situation reste sous haute surveillance, et une réunion d'analyse est prévue pour évaluer les données de la 44e semaine. Les autorités appellent à la vigilance et à la collaboration de la population pour signaler tout cas suspect et favoriser la vaccination.