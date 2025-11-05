Congo-Kinshasa: Plus de 200 soldats FARDC formés sur les tactiques de combat et le droit international humanitaire

Plus de 200 militaires des Forces armées de la RDC (FARDC), membres de l'unité spéciale TIGRE, ont terminé ce mercredi 5 novembre, en Ituri, une formation intensive axée sur les tactiques de combat et le droit international humanitaire. Cette session s'est tenue au centre d'instruction militaire de Diango, à kilomètres de la ville de Bunia, sous l'encadrement de casques bleus de la MONUSCO.

Du 6 octobre au 5 novembre, ces militaires ont bénéficié d'un renforcement de capacités portant sur :

- Le maniement et l'entretien des armes (AK-47 notamment),

- Les techniques d'embuscade et de survie en zone rouge,

- Les techniques de combat rapproché sans arme,

- Et les principes du droit international humanitaire, visant à mieux protéger les civils lors des opérations.

Des instructeurs militaires venus du Népal, de l'Indonésie et du Bangladesh ont dirigé cette formation, dans le cadre de l'appui opérationnel de la MONUSCO aux FARDC.

Cette initiative s'inscrit dans le renforcement de la capacité des FARDC à mener des opérations efficaces contre les groupes armés actifs en Ituri, responsables d'exactions contre les populations civiles.

Lors de la cérémonie de remise des brevets de fin de formation, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya, a salué cette collaboration militaire et encouragé les soldats à honorer leur engagement sur le terrain :

« Suivez l'exemple de vos compagnons d'armes déjà au front, et défendez la population avec discipline et courage », a-t-il déclaré.

La MONUSCO a annoncé qu'une nouvelle session de formation aux opérations spéciales sera organisée d'ici décembre, toujours dans le cadre de l'appui aux FARDC pour une réponse plus coordonnée face à l'insécurité persistante dans la région.