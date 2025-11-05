Congo-Kinshasa: Peter Pham échange avec le ministère de la Défense sur la sécurité et les anciens combattants au pays

5 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'ancien envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et du Sahel, Peter Pham, a tenu une série d'échanges les 3 et 4 novembre à Kinshasa avec les animateurs du ministère de la Défense nationale. Il a rencontré le vice-Premier ministre Guy Kabombo Muadiamvita et le ministre délégué chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe.

Avec Guy Kabombo, les discussions ont porté sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et les enjeux de la diplomatie sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Peter Pham a proposé, selon le compte X du ministère de la Défense nationale, plusieurs initiatives visant à renforcer la coopération internationale en matière de défense et à mobiliser des partenariats stratégiques pour une paix durable.

Le vice-Premier ministre a, de son côté, présenté les efforts en cours pour la professionnalisation des Forces armées de la RDC (FARDC), dans le but de rebâtir une armée républicaine forte et crédible.

Reconnaissance envers les anciens combattants

Avec le ministre délégué Eliezer Ntambwe, Peter Pham a abordé la situation des anciens combattants des FARDC. Il a souligné l'importance de reconnaître et d'honorer les sacrifices consentis par ces hommes et femmes au service de la nation congolaise.

